Фотофакт: Космонавт МКС сфотографировал Минск из космоса 6 13.09.2017, 11:43

Уникальные кадры нашей столицы из космического корабля.

Российский космонавт Сергей Рязанский, находящийся в настоящее время на Международной космической станции, сделал фото Минска из космоса.

"#Минск. Я знаю, что многие из вас ждали фото столицы Республики #Беларусь // Hero City #Minsk - the capital and largest city of #Belarus", — написал он на своей странице в Twitter.