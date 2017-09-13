Светлана Алексиевич: Революцию сделала небольшая группа людей 14 13.09.2017, 11:59

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусская писательница рассказала в Грузии о переломных моментах в истории постсоветских стран.

Во время встречи с грузинскими читателями, которая проходила в тбилисском театре Шота Руставели, Светлана Алексиевич много говорила о переломных моментах в белорусской и российской истории, а также высказала свое мнение о последних политических тенденциях в Беларуси и России.

О настроениях народа в ходе перестройки СССР

– Когда я заканчивала свой «Красный цикл», я очень много ездила по России, поскольку там ничего не задержало это движение в никуда… И меня потрясло, что стоило только выехать из Москвы и Петербурга, как я видела совершенно другую Россию. И стало ясно, что революцию сделала небольшая группа людей, а народ просто в один миг проснулся в новой стране.

О воровстве вместо демократии в России

– И пока мы бегали по площадям и радостно кричали «Свобода!», за нашими спинами делили огромную страну и вывозили в швейцарские банки. И в одно прекрасное утро народ понял, что его обманули. И меня поражала агрессивность людей, когда они поддерживали Сталина, говорили, что только КГБ наведет порядок, что поэтому они голосовали за Путина. То есть страна, в которой столько людей погибло от КГБ, искала от него помощи.

И если в 90-е годы еще была какая-то демократическая инерция, то в 2000-х, когда пришел Путин, мы стали уходить от любых демократических надежд, и случилось то, что мы видим сейчас. То, что можно назвать новым средневековьем.

О репрессиях в современной России

– Недавно я была в Москве – там сейчас преследуют режиссера Кирилла Серебренникова, одного из самых гениальных режиссеров нашего времени. То есть, уже дошло время до творческой интеллигенции. И он мне сказал: «Как ты думаешь, что собой представляет сегодня кабинет следователя?». А его уже вызывали туда. Конечно, у меня не хватило бы фантазии представить то, что рассказал он. «Это, – говорит он, – иконы висят, метровый портрет Сталина, портрет Путина и подшивка журнала «Дзюдо в России».