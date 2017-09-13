На что идут белорусские «перекупы» ради быстрой наживы 30 13.09.2017, 12:04

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Пример того, что происходит с машиной в хорошей комплектации, если ее перепродает «перекуп».

Тема жажды "перекупов" к легкой наживе и их отношения к автомобилям не единожды поднималась и будет подниматься вновь, и примеров тому масса. Одним из таких явных примеров поделился читатель abw.by Юрий, который продал Passat B6, некогда мелькавший на наших страницах. Машину приобретает "перекуп", вносит изменения на свой вкус и перепродает новому владельцу Владиславу. Что из этого получилось - судите сами.

Напомним, что ранее Юрий обновил некоторые элементы авто, чтобы несколько его "освежить". Год назад Passat "щеголял" литыми дисками, комбинированным салоном, новым рулем, алюминиевыми накладками, "магнитолой" с подключенной камерой заднего вида, а слух владельца радовали динамики Hertz. Теперь всего этого нет.

Владелец Владислав:

- Как уверял меня "перекуп", автомобиль принадлежит его тестю, который и поручил ему заняться продажей авто. По его легенде вместе с тестем они пригнали авто еще в 2010-м. Кузов красился сразу после пригона - после этого его не трогали. Как показал толщиномер при проверке, шпатлевка присутствует на задних арках.

О техническом состоянии тоже многое рассказывали: что установлено новое сцепление, что менялись форсунки (на самом деле - нет) - всего уже и не вспомню. Кроме того, нас уверяли в отличной тяге двигателя. С этим не поспорю - двигатель действительно отличный. Была сделана скидка на замену пружин и ступичного подшипника - тут все честно.

А вот об изначальной комплектации авто я узнал только от предыдущего хозяина. Щиток приборов, подлокотник с воздуховодами, литые диски, дверные карты, динамики, "магнитола", накладки в салоне, сиденья - все это было заменено на более дешевые версии. Причем сказать о какой-то особенной предпродажной подготовке я не могу.

Под капотом ничего не мыли, салон тоже никто не натирал - все было в "обычном" состоянии. Шика-блеска, когда автомобиль весь сверкает, как на авторынке "Малиновка", не было. Но при этом салон все равно был лучшим среди просмотренных.

Первый в РБ владелец Юрий:

- Этот Passat покинул стены родного завода в комплектации Comfortline. Это означает наличие бортового компьютера, центрального подлокотника, велюрового салона. Через пару лет я дооснастил его почти до комплектации Highline: заменил салон на комбинированный кожа + алькантара, декор уступил место алюминиевому (его остатки видны вокруг регуляторов климат-контроля и рычага КПП), стандартное головное устройство уступило место крутой "голове" Sony с 6,2-дюймовым дисплеем, купил литые диски дизайна Adelaide, руль поставил от рестайлингового Passat 2010 года.

Теперь этого всего нет! Автомобиль разукомплектован так, что не узнать! Выдернута даже "приборка", вместо которой теперь стоит базовая без бортового компьютера. Да что там говорить, "поворотники" и те поставили от наиболее простой комплектации Trendline. Удивлен, что фаркоп остался на месте, вероятно, его просто не смогли открутить.

Зато закрашены все "жучки" (их хватало!) - то, что сразу отпугивало обычных покупателей. Стоит ли перекраска потерянного оборудования - сомневаюсь. Тем более что автомобиль обошелся новому владельцу дороже примерно на стоимость полной перекраски.

На "перекупа" не в обиде, я получил то, что хотел, - быстрые деньги. Но покупателям дал бы совет: не обращайте внимания на мелкие недостатки, которые быстро и недорого устранить, на те же "жуки", которые уберут на любой СТО за неделю. Трезво и здраво взвешивайте ценность всех параметров и нюансов покупаемого авто.

Уверен, что никто тем не менее не внемлет этим словам, а посему дело "перекупов" будет жить и процветать!