Мартин Шульц вызвал Ангелу Меркель на «дуэль» 1 13.09.2017, 12:10

Кандидат от Социал-демократической партии Германии хочет обсудить темы, которые не были затронуты в первой теледуэли.

В письме к Меркель ее главный соперник в борьбе за пост канцлера ФРГ выразил желание во время повторных дебатов обсудить темы, которые не были затронуты в первой теледуэли, пишет DW.

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz) за полторы недели до выборов в бундестаг изъявил желание провести еще одну теледуэль с главой правительства страны Ангелой Меркель (Angela Merkel). В эфире программы Klartext общественно-правового телеканала ZDF вечером во вторник, 12 сентября, Шульц заявил, что в ходе первых дебатов с Меркель, 3 сентября, многие темы, интересующие граждан Германии, даже не были упомянуты. "Я написал госпоже Меркель письмо, в котором предложил ей провести со мной еще одну теледуэль, чтобы мы смогли обсудить эти вопросы", - сообщил кандидат от СДПГ.

Меркель не согласится на вторую теледуэль

Основными темами первого телепоединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца были миграционный кризис, процесс интеграции, а также политика Германии в отношении Турции. Такие вопросы, как пенсионная реформа, образование, цифровые технологии или отношения с Россией не обсуждались. По словам Шульца, в письме к Меркель он отметил, что канцлер сама сетовала на ограниченный выбор тем. "Граждане Германии имеют право стать свидетелями развернутой дискуссии по основным вопросам, определяющим будущее нашей страны. Исходя из этого, я предлагаю провести вторую теледуэль перед выборами в бундестаг. Я готов участвовать в ней в любое время", - подчеркнул Шульц.

Вероятность, что Ангела Меркель ответит сопернику согласием, невелика, поскольку канцлер уже высказалась против повторных теледебатов, пишет агентство dpa. Свое нежелание Меркель обосновала тем, что избирательная система в Германии не предполагает прямых выборов главы правительства. "На фоне предвыборной борьбы, которую ведут более мелкие партии, заострять внимание избирателей на теледуэли только двух кандидатов можно лишь в качестве исключения", - считает канцлер ФРГ.

Блок Меркель удерживает позиции

Дебаты в прямом эфире 3 сентября положительно сказались на рейтинге Ангелы Меркель. Будь выборы канцлера ФРГ прямыми, она набрала бы 54 процента голосов, улучшив свой прежний результат сразу на 5 процентных пунктов. Позиции Мартина Шульца не изменились: за него готовы проголосовать 26 процентов респондентов.

Между тем, согласно последнему опросу, проведенному социологическим институтом Forsa, рейтинг партии Ангелы Меркель - Христианско-демократического союза (ХДС) - и ее партнеров из баварского Христианско-социального союза (ХСС) составляет 37 процентов, тогда как социал-демократов - 23 процента.