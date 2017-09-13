Сельчане о приезде Лукашенко: Цирк устроили. Штаны натягивают, а они порвались 12 13.09.2017, 12:15

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Фото: kurjer.info

Жители деревень под Слуцком посмеялись над приготовлениями властей к визиту правителя.

Работы по благоустройство деревень Рачковичи и Лядно в Слуцком районе ведутся неделю. Работники говорят, что работы плановые, а жители деревни – что к ним в пятницу приедет Лукашенко.

В редакцию местного издания kurjer.info газеты позвонила жительница Лядно и сообщила, что у них вовсю идет подготовка к приезду президента:

— С соседями смеемся, что цирк устроили. До этого ничего не делалось, а сейчас пригнали технику из города и соседних деревень и работают до ночи.

По информации издания, в деревнях устанавливают новые заборы, меняют опоры линий электропередачи, кладут асфальт, чистят пруд.

Пожилой житель Рачковичей, отвечая на вопрос журналистов, едет ли президент, сказал:

— Может, президент, а может, президентша. А вообще показуху устроили. Штаны натягивают, а они порвались.