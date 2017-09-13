«Дать БРСМ лопаты в зубы и cфотографировать» 3 13.09.2017, 12:46

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Видеоблогер дал интересный совет, как улучшить работу «лукашенковской молодежи».

Видеоблогер Андрей Паук с юристом Александром Жуком попытался понять смысл «поздравления» от исполняющей обязанности первого секретаря Октябрьского РК ОО «БРСМ» Светланы Самсон. Видео было опубликовано на Youtube-канале «Рудабельская паказуха». Поздравление было опубликовано в районной газете Октябрьского района. Видеоблогер подметил, что неплохо было бы заменить «поздравительную фотографию» в газете на фотографию, где «БРСМ держит лопаты в зубах».

Андрей Паук и Александр Жук задались вопросом, на что идут деньги, которые выделяются БРСМ, ведь все их мероприятия выглядят очень слабо.