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«Дать БРСМ лопаты в зубы и cфотографировать»

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  • 13.09.2017, 12:46
  • 3,693

Видеоблогер дал интересный совет, как улучшить работу «лукашенковской молодежи».

Видеоблогер Андрей Паук с юристом Александром Жуком попытался понять смысл «поздравления» от исполняющей обязанности первого секретаря Октябрьского РК ОО «БРСМ» Светланы Самсон. Видео было опубликовано на Youtube-канале «Рудабельская паказуха». Поздравление было опубликовано в районной газете Октябрьского района. Видеоблогер подметил, что неплохо было бы заменить «поздравительную фотографию» в газете на фотографию, где «БРСМ держит лопаты в зубах».

Андрей Паук и Александр Жук задались вопросом, на что идут деньги, которые выделяются БРСМ, ведь все их мероприятия выглядят очень слабо.


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