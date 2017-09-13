12 уловок, которыми пользуются опытные автомобилисты 7 13.09.2017, 13:26

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Опытные водители знают, что быть владельцем авто – большое искусство.

Постоянно приходится иметь дело с множеством мелких проблем и следить за сохранностью деталей любимого транспортного средства.

Чтобы облегчить жизнь и избавить вас от лишних хлопот, AdMe.ru собрал хитрости, которые будут одинаково полезны новичкам и профи.

№ 1. Лак для ногтей сделает мелкую царапину на кузове практически незаметной

Подберите лак в тон цвету автомобиля и нанесите на царапину. Когда лак высохнет, просто протрите место царапины полиролем.

№ 2. А бесцветный лак поможет остановить трещину на стекле

Если камешек попал в стекло и там появилась глубокая трещина, то со временем она будет расти и расти. Для борьбы с такими трещинами эффективен прозрачный лак. Нанесите его в 2–3 слоя, и он сможет предотвратить увеличение трещины.

№ 3. Переверните руль, когда вам нужно надолго покинуть машину

За время стояния на солнце руль автомобиля может сильно нагреться. Да так, что его невозможно будет держать руками. Чтобы этого избежать, выходя из машины, поверните руль на 180 градусов.

№ 4. Избавиться от яркого солнца

Этим трюком часто пользуются пилоты. Чтобы солнце не слепило глаза, возьмите акриловый лист и поместите его на лобовое стекло. Акрил хорошо защищает от ультрафиолета, а благодаря статическому электричеству отлично держится на стекле.

№ 5. Лавровый лист поможет от укачивания

Если вам предстоит долгая поездка и боитесь, что вас может укачать, положите под язык лавровый лист. Он содержит вещества, которые помогут быстро успокоить желудок и нервы.

№ 6. Удобный держатель для очков

Для тех, кто не знает, куда положить очки в машине. Прикрепите их на козырек при помощи прищепки. Так очки не слетят даже во время сильной тряски. Таким же способом можно закрепить парковочный талон, чтобы он не потерялся.

№ 7. Лимон от сонливости за рулем

Некоторые цитрусовые действуют на наш организм как чашка кофе. Если у вас часто появляется сонливость за рулем, просто положите под язык дольку лимона. Так сонливость снимет мигом, но все же мы не рекомендуем сонным садиться за руль.

№ 8. Улучшенный подстаканник

Поставьте на дно подстаканника силиконовую формочку для выпечки. Так весь мелкий мусор будет скапливаться в форме, а вычистить подстаканник будет гораздо легче.

№ 9. Подвесить теннисный шарик в гараже, чтобы припарковаться

Этот трюк будет особо полезен тем, кто только недавно получил права. Теннисный мячик, подвешенный в гараже, может служить ориентиром, который покажет, что впереди стена. Вам будет легче чувствовать габариты машины, и вы точно не заедете дальше, чем нужно.

№ 10. Проверяем качество масла

Чтобы проверить качество масла в двигателе, существует специальный тест.

Прогрейте двигатель 5–10 минут, затем заглушите его. Откройте капот, достаньте щуп и капните немного масла на лист бумаги. Аккуратно положите листок в теплое место и подождите 2 часа, пока масло высохнет. Посмотрите на результат.

Если края пятна гладкие, то в масле нет примеси воды. Хорошее масло.

Центр темного или серого цвета — масло сильно загрязнено, его стоит поменять.

На бумаге видны металлические частички — значит, в моторе истираются внутренние детали. Такое масло низкого качества.

Светло-серый или коричневый ободок на краях говорит о том, что в масле есть нерастворимые частицы, которые вредят двигателю. Масло стоит заменить.

№ 11. Проверяем качество бензина

Капните бензин на лист белой бумаги, подуйте и подождите, пока капля испарится. Если после опыта бумага осталась белой, значит, испарившийся бензин — хороший. Если остался жирный след, значит, в бензине есть примесь керосина.

А вот как проверить бензин на смолы:

Капните бензин на стеклянную поверхность, затем подожгите каплю.

Если на стекле после выгорания остались беловатые окружности, значит, смол в бензине нет или их очень мало. Желтоватые или коричневые кольца означают, что в топливе достаточно смол, чтобы испортить двигатель автомобиля.

Также можно узнать, разбавляли ли бензин водой:

Налейте немного бензина в прозрачный сосуд и добавьте немного марганцовки. Затем хорошенько взболтайте и посмотрите на свет. Если кристаллы растворились и бензин окрасился в фиолетовый или розовый цвет, значит, его разбавили водой.

№ 12. Моментальное проветривание машины

Откройте дверь или одно из передних окон полностью. Затем несколько раз откройте и закройте дверь на противоположной стороне машины. Такой трюк поможет быстро охладить машину или избавиться от неприятного запаха.