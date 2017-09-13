Гешефта не вышло 3 13.09.2017, 13:30

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Нажиться на «расписании под Колю» не получится.

На прошлой неделе общественность была не на шутку встревожена. В паблике «Типичный Борисов» соцсети «ВКонтакте» появилось объявление, вывешенное в одной из городских школ.

Родителям учащихся сообщили, что в школе будут работать платные утренние продленки, где за 1,5 лишних часа (с 7.00 до 8.30) с них возьмут BYN2,36, а за час (с 7.30 до 8.30) - BYN 1,88. Пользователи соцсетей посмеялись, что это неплохой способ заработать на «расписании под Колю» и высказали опасение, что опыт предприимчивых борисовских учителей в массовом порядке начнут перенимать и остальные школы страны, пишет «Белгазета».

В отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома попытались успокоить общественность - мол, «эти платные услуги - не нововведение этого года, они существуют уже несколько лет», а расценки «утверждены отделом образования».

Информация дошла до Минобраза, оно-то и расставило точки над «i». «За продленки деньги взиматься не должны, - заявила пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая. - Их могут взимать, только если организовано питание. Понимаете, мы говорили, что не проблема, если уроки начинаются с 9 утра, приводить детей в школу пораньше, чтобы они там были под присмотром. Но мы не имели в виду, что будут создаваться группы кратковременного пребывания и за них будут платить родители. Это просто перегиб какой-то в школе».

В Борисове оперативно признали ошибку. Как сообщили независимым журналистам во все том же отделе образования, это промашка директора школы, которая просто хотела предложить «платные образовательные услуги», но сделала это в неправильной форме. В общем, худо-бедно ситуация разрулилась, но остался открытым вопрос: не слишком ли много волнений в последнее время доставляют белорусам «мудрые» идеи Лукашенко, начиная с декрета N3 и кончая перелопачиванием школьных расписаний?