Шведская «Аврора» ответила Кремлю 7 13.09.2017, 13:57

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Фото: Reuters

В Швеции стартовали военные учения в противовес российско-белорусским «Запад-2017».

Швеция давно культивирует имидж миролюбивой свободной страны, но в текущем месяце оказалась в фокусе двух крупнейших после окончания холодной войны военных учений, пишет издание buzzfeed.com (перевод – uainfo.org).

В понедельник в скандинавской стране стартовали учения «Аврора 17». 20 тыс. военнослужащих из девяти западных стран, в том числе не менее 1 тыс. морских пехотинцев США, проведут массированные тренировки, цель которых – отразить любую гипотетическую атаку России. А скоро на другом берегу Балтики Россия проведет учения «Запад 2017». В маневрах будут задействованы до 100 тыс. военнослужащих России и союзников.

Военные учения, которые проводятся почти одновременно, наглядно отражают атмосферу растущей напряженности в военной области и недоверия, которая сложилась в отношениях России и Западной Европы после того, как в 2014 году Кремль аннексировал у Украины Крымский полуостров и продолжает вмешиваться в события на востоке страны.

«Я опасаюсь не того, что США атакуют Россию или Россия атакует США либо страны Балтии, а того, что колоссальное скопление военной техники и многочисленные военные учения повлекут за собой возникновение некой ситуации с неожиданными последствиями», – сказал бывший высокопоставленный шведский дипломат Свен Хирдман.

Швеция, самая густонаселенная скандинавская страна, считает себя бастионом социал-демократии и дипломатического нейтралитета, она предпочла не вступать в НАТО после холодной войны в отличие от государств Балтии и Восточной Европы. После распада СССР Швеция в большей мере, чем другие страны, ослабила бдительность. Но теперь шведы спешно укрепляют свою оборону.

За последние годы Швеция восстановила упраздненную восемь лет назад военную службу по призыву, увеличила расходы на оборону, направила войска на стратегические форпосты и упрочила сотрудничество со странами-членами НАТО.

Однако новые инициативы не были одобрены повсеместно. Иногда шведы собираются на демонстрации в знак протеста против нарастающей милитаризации своей страны. «Мы только привыкли к летающим истребителям», – рассказывает Санна Свеландер, 31-летняя активистка, из северного шведского города Лулео, где в мае проводились крупные ежегодные учения Arctic Challenge, – Но теперь вдруг появились иностранные солдаты, и никто не знает, почему».

Другие жители страны недовольны решением правительства выделить больше ресурсов на кибербезопасность и на производство танков и подводных лодок вместо поддержания стратегии противодействия глобальному потеплению или программы в помощь интеграции беженцев. Многие жители начинают утрачивать уверенность в завтрашнем дне.

Несмотря на провокационные маневры российских подлодок и истребителей, а также странные эпизоды предполагаемого вмешательства Кремля в политические дела Швеции – наподобие тех, которые уже знакомы другим западным странам, – мало кто верит, что Россия когда-либо атакует Швецию или вторгнется в нее. Главные опасения связаны с предположением, что Швецию затронет некая попытка Москвы вернуть контроль над Эстонией Латвией и Литвой – в этих странах в свое время бывших частью Российской империи, остаются многочисленные русские диаспоры.

Во время холодной войны регион Балтийского моря не был театром основного противостояния, поскольку конфронтация Советский Союз и США затронула Германию, Ближний Восток, Азию, Латинскую Америку и Африку. Но сегодня это зона эпицентра любого потенциального конфликта между Востоком и Западом.

«Швеция годами находилась на задворках противостояния», говорит Хирдман, известный в дипломатических кругах апологет Кремля, «главной точкой противостояния была Германия, теперь из-за Украины, стран Балтии и Польши линия конфронтации сместилась к северу и оказалась здесь. И для Швеции это плохо».

Во времена холодной войны Швеция была одной из самых военизированных стран мира: 10% населения находились либо на действительной службе, либо в резервах, каждый восьмой швед трудился в сфере гражданской обороны, на территории страны функционировало 90 аэродромов. С тех пор Швеция сократила свои вооруженные силы до трех батальонов и демонтировала большинство авиабаз. Расходы на оборону с 4-5% от ВВП во времена холодной войны упали до 2,5% в середине 1990-х годов и 1% в последнее время, хотя в Швеции продолжает работать военно- промышленный комплекс емкостью 1,2млрда долл., страна продает оружие по всему миру, в том числе диктатурам на фоне лозунгов ее лидеров о приверженности миру и социал-демократии.

Швеция годами игнорировала признаки того, что российская угроза с востока не ослабла. И не она одна. Норвегия несколько лет назад продала огромную арктическую базу ВМС, на строительство которой НАТО затратило миллиарды долларов, за каких-то 4 млн доллара, а покупатель, местный бизнесмен, немедленно сдал ее в аренду «Газпрому» – концерну, связанному с Кремлем.

Но затем произошли события 2014 года. Россия не только вторглась на Украину, захватила Крымский полуостров, но и поддерживает сепаратистов, сражаясь с киевскими правительственными войсками, однако западные державы не сделали ничего, кроме введения санкций и не решаются сделать важный шаг, направив в Украину оружие, чтобы помочь ей отбиться от кремлевской агрессии. Вот зловещий момент: некоторые из российских военных частей, которые участвовали в массированных учениях «Запад» в 2013 году, позднее воевали в Украине.

11 сентября вековые деревни и холмы острова Готланд растревожил визг истребителей и шум иностранных солдат - среди них не менее 1000 морпехов США. В учениях «Аврора», которые развернутся также на материковой части Швеции, примут участие войска из соседней Финляндии, а также члены НАТО Германия, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Дания и Эстония. Местные чиновники распространяют листовки для жителей, призывая их не волноваться при виде иностранных войск с американскими или немецкими флагами и бронетранспортерами, маневрирующими по своим районам.

«Россия – это главный вызов, – сказал в мае об «Авроре 17» министр обороны Швеции Петер Хультквист. – Россия оспорила порядок европейской безопасности. Это оказывает дестабилизирующий эффект в Северной Европе и за ее пределами».

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«Аврора 17» означает заметные перемены в стратегической доктрине Швеции. Хотя американцы и раньше участвовали в совместных операциях со шведами, лишь в редких случаях так много военнослужащих наземных войск было задействовано на шведской территории.

«Существовали гораздо более скрытые отношения с США. Проводился обмен разведданными. Сейчас это делается открыто и заметно», – сказал об «Авроре 17» аналитик Питер Веземан.

После событий 2014 года стратеги из Швеции и НАТО начали опасливо поглядывать на Готланд, который считается одной из стратегических точек в случае, если Россия попытается вторгнуться в страны Балтии. В прошлом году, впервые за 10 лет с лишним, Швеция начала размещать на этом острове войска, опасаясь, что Россия захватит его с помощью небольшого подразделения парашютистов и начнет доставлять туда самолетами подкрепления, чтобы помешать Западу оборонять Литву, Латвию или Эстонию.

После недолгих дискуссий шведские партии в целом договорились увеличить расходы на оборону на эквивалент 250 млн долларов в 2018 году и еще на 340 млн долларов в год - в последующие три года. Вашингтон упрочил связи со Стокгольмом в военной сфере.

Несколько лет назад в Швецию переехал молодой россиянин Егор Путилов. Он начал писать статьи для ведущей левой газеты Aftonbladet, выступая против допуска мигрантов в страну. Иногда Путилов вступал в спор с обозревателем Тобиасом Лагерфельдом, который отстаивал права мигрантов.

В прошлом году еще один молодой мужчина российского происхождения, Александер Фридбак, устроился помощником в парламентскую фракцию ультраправой партии «Шведские демократы», которая стоит на жесткой антииммиграционной позиции.

Оказалось, что Путилов, Лагерфельд и Фридбак – одно и то же лицо. Все это можно было бы принять за проделку эксцентричного молодого человека, но шведское радио выяснило, что Путилов-Фридбак-Лагерфельд купил в Стокгольме дом за 750 тыс. долларов у российского бизнесмена, которого называют коррумпированным, а вскоре перепродал за двойную цену. Разгорелся скандал, и Путилов был вынужден уйти из парламента. В интервью BuzzFeed News он сказал, что стал жертвой несправедливой кампании очернения из-за своих российских корней, и отрицал, что сотрудничал с российским правительством.

Вне зависимости от того, действовал ли в самом деле Путилов по поручению Москвы, ущерб был нанесен. Многие шведы нашли, что инцидент вписывается в манеру поведения Кремля, направленного на распространение замешательства, сомнений и раздоров среди шведских политиков.

В то время как Швеция вложила ресурсы в усиление потенциала, такого как средства противолодочной войны и модернизированные обычные вооружения, она также попыталась противостоять действиям, которые эксперты называют «активными мерами» России. В стокгольмском ведомстве киберобороны есть высокотехнологический оперативный штаб, подчиненный министерству гражданских чрезвычайных ситуаций. Его задача – противодействие недостоверным новостям и пропаганде, которые, как считается, исходят из России, а также от джихадистов-исламистов.

4 000 государственных служащих по всей Швеции следят за «кампаниями влияния», направленным на подрыв доверия к демократии в стране. В настоящее время усилия сосредоточены на защите общенациональных выборов, которые состоятся в следующем году.

Некоторые опасаются, что совместные учения с США, повторная милитаризация Готланда и восстановление призыва на военную службу могут спровоцировать Россию, чьи вооруженные силы намного мощнее, чем армия любой страны Балтии или Скандинавии. Россия уже остерегала Швецию от чрезмерного сближения с НАТО. И все же Швеция, по-видимому, твердо намерена наращивать свои вооруженные силы и укреплять связи с более сильными союзниками.

«Кое-кто говорит о введении новых норм. Но я бы назвал это возвращением прежних норм», – сказал Джири Райтасало, доцент по стратегии и политике безопасности в Финском университете национальной обороны, отставной офицер финской армии. В отличие от Швеции, Финляндия не распускала свои вооруженные силы или не снижала уровень обороноспособности после окончания холодной войны.

«Самым большим изменением в Швеции стал уход от мысли, что высокотехнологичные и узкоспециализированные военные силы в будущем станут преимуществом над массовостью войск, – сказал он, –Если мы посмотрим на то, что происходит в Украине, Сирии и других местах, значение массы возвращается».