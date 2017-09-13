закрыть
13 сентября 2017, среда, 16:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: В четверг будет до +25 градусов

  • 13.09.2017, 14:45
  • 1,590
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Порывистый ветер и грозы ожидаются 14 сентября.

Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, сообщает Гидромет.

В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем будет от плюс 16 по северо-западу до плюс 25 по юго-востоку страны.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать