Синоптики: В четверг будет до +25 градусов 13.09.2017, 14:45

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Порывистый ветер и грозы ожидаются 14 сентября.

Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, сообщает Гидромет.

В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем будет от плюс 16 по северо-западу до плюс 25 по юго-востоку страны.