Топузидис и автолавка класса «люкс» 7 13.09.2017, 14:54

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Павел Топузидис

ФОТО: TUT.BY

Приход «Короны» в cельскую местность обанкротит Белкоопсоюз.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко пригласил к себе председателя совета директоров ОО «Табак-инвест» Павла Топузидиса, чтобы обсудить «реализацию проекта по комплексному торговому обслуживанию населения, проживающего в сельской местности и небольших населенных пунктах». По официальной версии, Лукашенко обратился с Топузидису с просьбой, от которой, естественно, трудно отказаться: поднять с колен розничную торговлю и бытовые услуги в глубинке, пишет «БелГазета».

Лукашенко предлагает разработать бизнес-модель, апробировать ее на его родной Шкловщине, а уже потом отмасштабировать под весь рынок.

Побеседовав с Александром Лукашенко, Топузидис поведал БелТА некоторые детали проекта, который, по его словам, уже реализуется: «Проект предусматривает собой возведение большого супермаркета - стройка уже идет в Шклове - площадью около 3 тыс. кв.м, а также строительство или замену имеющихся магазинов (около 13) в агрогородках. Головной магазин в Шклове будет готов летом 2018г.». Бизнесмен подтвердил, что после реализации и анализа результатов шкловский опыт будет спроецирован на другие регионы, сказал много искренних, но несколько предсказуемых слов про социальную ответственность бизнеса и поделился задумкой привнести в сельскую жизнь «новый уровень обслуживания, больший ассортимент в магазинах, изменить сам подход».

Проект родился не сегодня - еще в сентябре 2014г., отчитывая тогдашнее руководство Белкоопсоюза, Лукашенко предупредил, что он уже договорился с Топузидисом о благоустройстве шкловского ритейла. Придет Топузидис на Шкловщину, покажет Белкоопсоюзу, как надо работать, - и конкуренция взметнет уровень обслуживания на недосягаемую высоту. «Потому что он [Топузидис. - прим.] его [Шкловский район. - прим.] хорошо знает, и я его [район или Топузидиса. - прим.] прекрасно знаю! Он все это сделает и покажет. И он мне уже докладывает, что проработал этот вариант», - убеждал Лукашенко проштрафившихся топ-менеджеров кооперации. Замысел уже тогда подкупал своей простотой и рациональностью: многопрофильный магазин в райцентре, аптека, отделение банка и прочие сервисы - все под крышей одного ТЦ. Плюс по 100 кв.м торговых площадей в каждом агрогородке.

Топузидис, надо признать, несколько запоздал: на дворе уже 2017г. Однако на то были объективные причины - отечественный ритейл в 2015-16гг. переживал понятные трудности со свободными средствами: «Я считаю, что опоздал всего лишь на год. Но получилось, что это даже принесло больше пользы, придало больше сил. Финансирование проекта уже полностью обеспечено, и просить у государства денег не придется».

Лукашенко не стал упрекать бизнесмена - просто мягко напомнил о том давнем разговоре: «Не скажу, что нам нужна замена белкоопсоюзовской торговли, - нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает».

Автолавка класса «люкс»

Во-первых, все это означает, что розничная торговля в белорусской глубинке остается проблемой: товара там намного меньше и он ощутимо дороже, о чем не без эмоций упомянул Лукашенко. Да и сам Топузидис подчеркнул в интервью БелТА, что «в магазинах в деревне должно быть по номенклатурному списку только 300 наименований товаров - это неправильно». Чуть более месяца назад тему убыточности сельской розницы поднимала тогдашняя замглавы МАРТ Ирина Наркевич: «Не менее 22% населения страны живут в селах. Есть соцстандарты: если в селе менее 2 тыс. жителей, там может не быть магазина, а лишь автолавка. Но по просьбам граждан магазины там остаются, а это затраты…» Хорошо, что проблема осознана: легче будет ее решать.

Во-вторых, отметим, что Белкоопсоюз, крупнейший госритейлер, со своими функциями по-прежнему справляется плохо, поскольку их у него слишком много. Конкуренции при этом он, как признал Лукашенко в 2014г., старательно избегает. Обещанную давным-давно современную сеть (а не совокупность магазинов одного юрлица) Белкоопсоюз так и не создал. По объему дебиторской задолженности лидирует - на пике кризиса в 2016г. на него приходилось треть и более всех ритейлерских долгов. Вечные упреки в долгах, впрочем, всегда удачно парируются напоминанием о социальных функциях.

Деликатный Топузидис не стал прямо противопоставлять свой новый проект Белкоопсоюзу, но скромно пояснил: «Задача состоит в том, чтобы постепенно полностью все социальные функции, которые выполняет Белкоопсоюз, выполняла новая структура. Именно в отдельно взятом районе. Мы посмотрим, насколько это можно делать более эффективными методами, чем есть на сегодня». Что ж, достойная задача.

Почему Топузидис?

Лукашенко довольно своевременно и вполне по адресу обратился со своими идеями о развитии сельского ритейла.

Во-первых, на сайте «Короны» красуется объявление «Ищем помещения под магазины». Расширение и развитие - главная задача сетевого ритейла, будничная и неотступная.

Во-вторых, концептуально то, что Топузидис до сих пор делал под ТМ «Корона», как нельзя лучше соответствует задачам, поставленным Лукашенко: все под одной крышей, масштабирование бизнеса под более скромные форматы, освоение минского замкадья, расширение в регионах и т.п.

Можно сказать, что конкурентное преимущество «Короны» - не цены и не ассортимент, а комплексный подход к нуждам потребителя. По сути, Топузидис разработал белорусский аналог такого изначально американского торгового формата, как молл, либо адаптировал американский формат к белорусским реалиям.

Кстати, если кто забыл, самый большой в стране ТЦ «Замок» - тоже детище ОО «Табак-инвест».

Конечно, поручение Топузидису вряд ли обрадует не только Белкоопсоюз, но и местный ритейл, не говоря уже о местных властях. В утешение им можно сказать, что бизнесмен - за здоровую конкуренцию, в чем он честно признавался в недавнем интервью «Белорусским новостям»: «Это очень плохо, что есть только я и «Евроопт», потому что мы заборзеем. Должно прийти время, когда такой, как я, будет стоять у магазина и зазывать покупателей. Нужна конкуренция, она помогает нам оттачивать друг друга». С другой стороны, освоение глубинки - как раз сценарий, минимизирующий непродуктивную конкурентную работу локтями в центре Минска и по периметру МКАД в пользу честного соревнования различных сетевых стратегий.