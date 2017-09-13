Вам неохота аплодировать Гончаренко? Но мне-то вот охота! 2 Сергей Новиков, pressball.by

13.09.2017, 14:59

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Виктор Гончаренко

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Фортуна во весь рот улыбнулась Виктору Гончаренко в Лиссабоне.

Вторничный вечер и следующее утро мне сделала Фортуна. Она во весь рот улыбалась в Лиссабоне Виктору Гончаренко и снимала все сомнения касательно выбора трансляции лигочемпионского старта.

Я включил матч "Бенфика" — ЦСКА не без сомнений, рискуя нарваться на дистанционный гнев зятя, фанатично топящего за "Ювентус". Но в итоге не прогадал. Не только потому, что в финале крепко порадовался. Ведь еще и негаданно нарвался на лучший вечерний сюжет.

Юный Жамалетдинов, поднятый со скамейки травмой Оланаре, сделал победный гол на четвертой минуте пребывания на поле. Сделал, добив мяч после удара Васина, заявленного в "старт" вопреки тотальным сомнениям в верности тренерского решения. Ведь полный "анриал"!

ЦСКА победил с проявлением воли, пропустив первым. Победил благодаря наличию плана "Б" и умению смело запустить его в ход. Вы заметили, насколько решительнее Гончаренко двинул боевые порядки вперед сразу после гола Сеферовича? Отказавшись от аккуратного "компакта" и не убоявшись нарваться на неприятности крупнее.

Перелом настроения был очевиден. Ведь еще до свалившегося с неба пенальти в ворота хозяев мог забивать "верняк" Вернблоом, завершавший ударом через себя розыгрыш углового. К слову, оба гола армейцев пришли в доигровке именно "корнеров" и стали уместным напоминанием интересного признания Виктора из нашего июньского интервью по итогам прошлого сезона: "Мне не нравилось, как мы играли при угловых. Ничего из них не выжали, хотя в каждом матче их было в среднем по семь. Вот поле для творчества, резерв усиления игры".

Этот резерв был расчехлен и раньше — ценными голами после угловых в новом чемпионате России. И все же на лиссабонское сукно эти козыри легли особенно эффектно.

Вам неохота аплодировать Гончаренко? Имеете полное право — игра была не без изъянов. Но мне-то охота! И я это делаю.

А что касается палаческих выходок испанского рефери Ундиано Мальенко в отношении "Бенфики", то это уж точно не проблемы ЦСКА. Это просто большой привет в Ньон — неразворотливым наследникам ретрограда Платини.

Конечно, будь введена в лигочемпионский обиход система телевизионной подмоги судьям и работай она на "Да Луш", еще в первом тайме пенальти пробили бы Акинфееву — Васин руками завалил в штрафной Сеферовича. А удара с "точки" Витиньо, уравнявшего счет, пожалуй, не было бы — Алмейда не играл рукой, армейцы в нее счастливо попали...

Все это не поводы поклонникам ЦСКА сдерживать себя в радости по случаю ценнейшей форы — трех выездных очков, взятых у фаворита группы из первой корзины.

Надо лишь опасаться, что Фортуна явится за долгами. Она поступает так почти всегда...

Сергей Новиков, pressball.by