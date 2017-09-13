Сергей Будкин: Против цензуры нужно бороться всем вместе 13.09.2017, 15:08

Сергей Будкин

Фото: budzma.org

Идеологи и члены художественной комиссии должны уважать право личности на творческое самовыражение.

Главред музыкального портала TuzinFM Сергей Будкин объясняет, почему важно поддержать проект «TuzinFM vs идеологи» на Talaka.by:

- Решил перенаправить в конструктивное русло свою обиду, злость, негодование, бессилие и другие отрицательные эмоции в связи с запретом проводить те концерты, которые хочется.

Очевидно, что Скалабан с компанией ошиблись, когда решили запретить презентацию альбома Алеся Денисова и определили его художественный уровень исполнения не слушая, а только почитав тексты. И это реально доказать в суде, создав тем самым прецедентное дело, после которого и идеологи, и члены художественной комиссии будут, надеюсь, более внимательно рассматривать заявления на концерт и уважать право личности на творческое самовыражение.

А там, глядишь, и потребность в таких комиссиях отпадет, а ее члены будут заниматься своими непосредственными обязанностями - управлять театрами, концертными организациями и шоу-балетами.

Чтобы решить это дело положительно, безусловно, в суде нужен адвокат. И я нашел такого человека - это уважаемый юрист Сергей Зикрацкий, который согласился представлять мои интересы в суде. Вопрос - в оплате услуг.

Поскольку это дело имеет общественную важность, решил создать еще и прецедент в белорусском краудфандинге - собрать деньги на юридические услуги толокой.

Поддержав проект «TuzinFM vs идеологи» вы можете:

- выразить таким образом поддержку нашему порталу, который среди прочего с 2003 года мониторит ситуацию с запретами концертов и добивается отмены цензуры в музыкальной сфере;

- выразить свое отношение к практике рассмотрения заявлений на проведение концертов в идеологическом управлении Мингорисполкома;

- поддержать творчество выдающегося гродненского музыканта Алеся Денисова («КальЯн», «Люди на болоте», Dzieciuki);

- поддержать творчество выдающегося поэта со Скиделя Алеся Чобота.

На компанию совсем мало времени. Судебное заседание по этому делу пройдет 20 сентября в Экономическом суде.

Все собранные деньги пойдут на компенсацию судебных издержек.