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Доллар и евро заметно подорожали на торгах в Минске

  • 13.09.2017, 15:17
  • 1,514

На валютных торгах 13 сентября белорусский рубль ослабел к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0161 рубля (0,7%) и составил 2,3219 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0106 рубля (0,55%) до 1,9392 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0029 рубля (0,09%) и составил 3,3594 белорусского рубля за 100 российских.


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