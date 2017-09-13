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Таможенники аэропорта «Минск» нашли у россиянина 54 змеи и скорпионов

  • 13.09.2017, 15:51

Питомцев отправили на экспертизу.

В Национальном аэропорту "Минск" сотрудники белорусской таможни задержали пассажира, который вез экзотических рептилий, а также пауков и скорпионов, пишет Еврорадио.

Происшествие случилось вечером 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета. Пограничники получили оперативную информацию о 36-летнем россиянине, который следовал рейсом Вена — Минск.

В ручной клади россиянина сотрудники таможни обнаружили целый террариум: 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов.

Пограничники передали россиянина сотрудникам таможни, а его питомцев отправили на экспертизу.


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