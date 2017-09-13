Стало известно, когда iPhone 8 появится в Беларуси 7 13.09.2017, 16:08

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Фото: Reuters

Стоит новый гаджет 2200 - 2600 рублей.

Вечером 12 сентября Apple представила три новых смартфона. Речь идет о iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также юбилейной версии смартфона под названием iPhone X. Внешне iPhone X получил очень узкие рамки, которые практически являются невидимыми.

Новые айфоны обещают стать самыми дорогими в их истории. В Беларуси они появятся примерно через неделю.

- Должны быть у нас после 22 сентября, - рассказали kp.by в одном из интернет-магазинов. Сейчас можно сделать заказ на новый телефон либо через форму на сайте, либо оставив в магазине свой номер телефона.

- Пока нет информации о поставках. Но оставить заявку на телефон можно, - ответили в другом магазине, специализирующемся на «яблочных» гаджетах.

iPhone 8 64 Гб в серебристом цвете стоит 2200 рублей, iPhone 8 256 Гб в золотом цвете будет продаваться за 2600 руб.