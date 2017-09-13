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Фотофакт: В Индии Макей ходил в белых тапках

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  • 13.09.2017, 16:39
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Владимир Макей

Глава МИД Беларуси «примерил» нелепую обувь при посещении мемориала Махаматы Ганди. 

В Индию Лукашенко улетел в понедельник вечером. В самолет правитель садился в сером спортивном костюме, пишет kp.by. Через пять с половиной часов Лукашенко выходил уже в деловом костюме.

В Индии делегация отправилась возлагать венок к мемориалу «Радж Гхат», там кремирован Махатма Ганди - индийский политический и общественный деятель. По традиции, ходить по территории мемориала нужно без обуви, поэтому всем пришлось разуться. Министр иностранных дел Владимир Макей, воспользовался предложенными одноразовыми тапками. Владимир Макей и другие белорусские министры воспользовались белыми одноразовыми тапками - как в отелях.


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