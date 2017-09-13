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Белорусский стартап Malpatravel оценили в Google

  • 13.09.2017, 16:49
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Malpatravel — ресурс, собравший все возможные агрегаторы отелей типа Booking и OneTwoTrip.

Российское отделение Google проявило интерес к белорусскому проекту Malpatravel. Об этом оnliner.by сообщили представители стартапа. Google предложил индивидуального консультанта для Malpatravel и помощь в продвижении проекта.

Также стартап расширился по функционалу: теперь учитываются акции и скидки, идет расчет стоимости перелетов, отелей и трансферов плюс появились предложения пакетных туров. Раньше сервис ограничивался только списком агрегаторов, на которых есть отели в нужном путешественнику городе.

В будущем ожидается онлайн-планирование маршрута (должно быть что-то вроде eightydays.me) плюс появится онлайн-помощник и кэшбек при бронировании гостиницы банковской картой.

Malpatravel — ресурс, собравший все возможные агрегаторы отелей типа Booking и OneTwoTrip. По словам разработчиков, есть много региональных сервисов, на которых стоимость гостиницы окажется значительно дешевле, чем на крупных площадках, но они малоизвестны. Достаточно выбрать город, и сайт подберет все агрегаторы с предложениями отелей в этом месте.


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