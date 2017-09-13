Израиль выступил за создание курдского государства 5 13.09.2017, 16:59

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху поддержал cтремление курдского народа к созданию национального государства.

Израиль поддерживает стремление курдского народа создать собственное национальное государство, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет bbc.com.

На 25 сентября в Иракском Курдистане назначен референдум о независимости.

"Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности", - сказал Нетаньяху.

Израиль поддерживает военные и деловые связи с курдами с 1960-х годов, рассматривая эту этническую группу, представители которой проживают в Ираке, Турции, Сирии и Иране, как буфер в отношениях с арабами, пишет агентство Рейтер.

Накануне лидер иракского курдского парламента Масуд Барзани заявил, что будет настаивать на проведении референдума 25 сентября, несмотря на то что в Багдаде настаивают на его незаконности.

Представители западных стран обеспокоены тем, что плебисцит в самопровозглашенном иракском Курдистане, включающем в себя нефтяной Киркук, может отвлечь внимание от борьбы с боевиками запрещенной в России и многих других странах группировки "Исламское государство".

Нетаньяху заметил, впрочем, что Рабочую партию Курдистана (Турция) Израиль считает террористической группировкой - в этом смысле позиция Израиля совпадает с позицией Турции, США и Европейского союза.

В то же время один из представителей израильского военного командования заявил на прошлой неделе, что лично он не считает РПК террористами.

Нетаньяху говорил о своей поддержке курдского суверенитета еще в 2014 году. Нынешние его высказывания можно расценивать как более конкретное доказательство поддержки Израилем создания государства курдов.

Однако вряд ли его новое заявление растопит лед в Багдаде, не имеющем дипломатических отношений с Израилем и поддерживающем близкие отношения с Ираном.

Соседи Ирака - Турция, Иран и Сирия - выступают против курдского референдума о суверенитете, опасаясь роста сепаратистских настроений среди курдов, проживающих на своей территории.

Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны и распада Османской империи.