Сколько денег присылают домой белорусы из-за рубежа 5 13.09.2017, 17:54

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В среднем белорусы высылают по $331 на человека.

Объемы переводов физическими лицами денег из России в Беларусь за полугодие этого года составили 150 млн долларов. Это в 1,25 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно данным российского Центробанка, во втором квартале этого года сумма трансграничных переводов физическими лицами денег из России в Беларусь составила 79 млн долларов. Средний чек составил 331 доллар. 49 млн долларов пришлось на резидентов и 30 млн на нерезидентов, основу которых составляют белорусские гастарбайтеры.

Для сравнения: в первом квартале 2017 года в Беларусь был перечислен 71 млн долларов, в том числе 44 млн долларов — резидентами и 27 млн долларов — нерезидентами. Средний чек составлял 307 долларов.

Если сравнивать первое полугодие этого года с аналогичным периодом 2016 года, то суммы, пересылаемые из России в Беларусь, выросли. В первом полугодии прошлого года объем переводов составил 119 млн долларов. В частности, в первом квартале 2016 года было перечислено в Беларусь 49 млн долларов, из которых только 15 млн долларов – деньги гастарбайтеров. Во втором квартале 2016 года в Беларусь поступило 70 млн долларов, из которых 31 млн долларов – средства нерезидентов.

Согласно данным Центробанка, в первом полугодии 2017 года наметилась тенденция на увеличение объемов перечислений денег из России. Если за аналогичный период прошлого года совокупный объем составил 16 540 млн долларов, то в этом году — уже 19 762 млн долларов. В том числе, во втором квартале объемы перечислений денег физическими лицами из России в другие страны по сравнению с январем-мартом увеличились на более чем 3 млрд долларов. Основные страны, куда уходят деньги «физиков» из России, это Швейцария, Италия, Узбекистан, США и Соединенное Королевство.