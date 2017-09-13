Преподаватели филиала альма-матер Лукашенко брали взятки продуктами 7 13.09.2017, 18:22

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Два преподавателя Белорусской государственной сельскохозяйственной академии попались на взятках.

Об этом сообщила корреспонденту БелТА старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало.

Установлено, что 57-летний и 63-летний мужчины неоднократно принимали продукты от студентов-заочников Пинского филиала сельхозакадемии за сдачу экзаменов и зачетов. Доказано четыре таких эпизода на общую сумму более Br268.

Суд Пинска и Пинского района признал преподавателей виновными по ч.2 ст.430 (получение взятки группой лиц повторно) Уголовного кодекса.

Один из фигурантов приговорен к четырем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года, другой - к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года.

Также они лишены права заниматься педагогической деятельностью. В ходе судебного процесса обвиняемые добровольно возместили сумму.

Кроме того, по решению суда у обоих конфисковано имущество.

Один из обвиняемых обжаловал приговор, не признав себя виновным. Однако 12 сентября судебная коллегия по уголовным делам суда Брестской области оставила жалобу без удовлетворения, конкретизировав при этом дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью, «связанной с приемом экзаменов и зачетов». Приговор вступил в законную силу.