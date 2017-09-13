Мирко Иванич: В Сербии БАТЭ по силам добиться результата 13.09.2017, 18:34

Мирко Иванич

Фото: fcbate.by

Матч «Црвена Звезда» – БАТЭ пройдет 14 сентября в Белграде.

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» на групповой стадии Лиги Европы, сообщает официальный сайт борисовского клуба.

– Готовимся в рабочем режиме, хотя и переживаем легкий эмоциональный подъем. Настроены оптимистично – хотим продемонстрировать максимум своих возможностей.

– Прежде тебе доводилось участвовать в поединках с «Црвеной Звездой»?

– Конечно. И не раз.

– Что скажешь о стадионе «Райко Митич»?

– Там играл дважды. Атмосфера шикарная. Но все это надо увидеть, почувствовать. Обстановку не передашь никакими словами. Арена буквально бурлит весь матч! Настоящий котел! Болельщики – двенадцатый игрок команды. Впрочем, этого бояться не стоит. Играть можно и нужно. Да и БАТЭ, имеющему богатый опыт еврокубковых встреч, насколько знаю, уже много раз приходилось оказываться в подобных условиях.

– Ты воспитанник «Войводины». А были ли у тебя прежде особые симпатии к лидерам сербского футбола – «Црвене Звезде» или «Партизану»?

– Нет, я был патриотом «Войводины» – третьей силы сербского футбола. Я пришел в этот клуб в 12-летнем возрасте, и все мои мысли были связаны только с ним.

– А вообще тебя звали к себе «Црвена» или «Партизан»?

– Да, оба. Но в Сербии я хотел играть только в «Войводине». Давно для себя решил: если и покину ее, то только ради перехода в зарубежную команду. Так потом и вышло, когда заключил контракт с БАТЭ.

– Завтра нашей команде будет тяжело?

– Уверен в этом. Но мы играем в таком турнире, на такой стадии, с такими соперниками, когда вообще легко не может быть. Однако у нас есть свои хорошие качества, которые надо использовать. Будем стараться сыграть как можно лучше.

– Два года назад в раунде плей-офф Лиги чемпионов за путевку в групповой турнир БАТЭ спорил с «Партизаном». Как считаешь, для команды было сложнее тогда? Или будет тяжелее завтра?

– В 2015 году «Партизан» был сильным клубом, но все же переживал непростые времена, не всегда и не все ладилось. Тогда я был в «Войводине» и прекрасно это помню. А вот «Црвена Звезда» сейчас на ходу. Она уверенно лидирует в чемпионате Сербии, лихо прошла по квалификационным раундам Лиги Европы. Так что, думаю, именно завтра БАТЭ будет сложнее.

– Кого из игроков «Црвены Звезды» стоит опасаться пуще всего?

– Считаю, в рядах нашего соперника много индивидуально сильных футболистов. Это очень мощная команда. Но мы никого не боимся и будем стремиться навязать свою игру.

– Наверняка ты в курсе всех событий в сербском футболе. Что пишут у тебя на родине о матче с БАТЭ?

– Футболу в нашей прессе уделяют много внимания. Наши журналисты отдают должное БАТЭ, отмечают, что наша команда очень опытная, часто выступала в групповых турнирах еврокубков. Мне даже кажется, в Сербии чуть-чуть опасаются БАТЭ. Но это в газетах, на сайтах. На поле все может оказаться по-другому. Победит не тот, о ком лучше отзываются, а тот, кто лучше сыграет.

– По силам ли БАТЭ добиться в Белграде положительного результата?

– Конечно. Не зря же мы прошли в групповой раунд по такому сложному и извилистому пути. Неужели кто-то думает, что мы летим в Сербию заранее обреченными на неудачу? Конечно, приложим максимум усилий, чтобы вернуться в Беларусь в хорошем настроении! – сказал Иванич.