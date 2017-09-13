Чего боятся россияне 1 Владимир Голышев, «Обозреватель»

13.09.2017, 18:39

2,982

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Путин, который долгое время изображал из себя Сталина – сейчас комично изображает из себя Горбачева.

По заявлениям Медведева можно делать какие-то заключения о дальнейших планах Кремля в отношении конфигурации власти. У нас же два варианты на эти выборы, они всегда были и всегда оставались. Первый вариант – он более вероятный и более рутинный, что на этих выборах случится очередная рокировка Путин-Медведев. В 2008-ом Путин ушел на премьерскую позицию, уступив президентское кресло Медведеву. В 12-ом году обратная рокировка – Путин возвращается в президентское кресло, а Медведев – в премьерское.

В принципе на третий выборный цикл более рутинной была очередная рокировка – Путин возвращается в премьерское кресло, а Медведев – в президентское. Но последние заявления свидетельствуют о том, что они идут уже не по этому сценарию. В чем дело? Ради чего нужна была бы эта третья рокировка? Для того, чтобы за внешнюю политику отвечал нетоксичный Медведев. И шанс на выход из международной изоляции давала бы смена лица на переговорах высшего уровня. Никак бы власть в России не изменилась, все осталось бы на своих местах, только Медведев отвечал бы за внешнюю политику, если бы в 18-ом году стал президентом.

Но похоже, что этот рутинный сценарий для Кремля сейчас слишком радикален. Похоже, что Путин остается на своем месте и сдавать позиции будет самостоятельно. То есть, Путин, который долгое время изображал из себя Сталина – сейчас активно изображает из себя Горбачева. Выглядит довольно комично. И заявления Медведева в этом контексте выглядят как то, что Медведев снова говорит как премьер, а не как президент. Про экономику, продолжительность жизни россиян…

А Путин теперь как Горбачев. Он де-факто сдает Курилы японцам, выступает с инициативой о введении на Донбасс миротворцев, а потом соглашается на то, где они будут размещаться. Раньше такое было немыслимо. Когда-то Путин бурно отрицательно отреагировал на подобное предложение Порошенко. А сейчас Путин пытается бежать впереди паровоза, со всем соглашается и все сдает. Выглядит так, что он решил сыграть роль Горбачева самостоятельно, не привлекая к этому Медведева. Вот так следует воспринимать любые последние высказывания Медведева и Путина. Путин предлагает себя на роль Горбачева, а Медведева оставляют в премьерском кресле и он возвращается к своей премьерской повестке.

На эти повестки населению наплевать вообще-то. Населению главное, чтобы не было потрясений. Сейчас все очень плохо, но люди прекрасно знают, что существуют два варианта – беспробудное сегодня и второй вариант – непредсказуемый хаос завтра. Никто не хочет менять первый вариант на второй. Никто в Советском Союзе не считал, что мы живем в лучшей стране. За иностранную шмотку удавиться могли. Я лично помню эти времена, так как школу закончил в 88-ом году. Потом наступила перестройка, а потом страшные ельцинские года начала 90-ых. Этот алгоритм четко заложен в головах людей. Даже если сегодняшний день выглядит беспробудным, но стабильным, он лучше, чем то, что вам принесут перемены завтра. Люди настроены именно на это и это не имеет никакого отношения ни к популярности, ни к поддержке Медведева. Выборы 10 сентября в Москве показали реальную поддержку власти. Глобально люди не хотят, чтобы нынешняя ситуация плохой власти сменилась на завтрашнюю ситуацию безвластии или же борьбы за власть. У людей один запрос – стабильность, чтобы ничего не менялось.

Владимир Голышев, «Обозреватель»