Секретная Беларусь в Крево и Гольшанах 13.09.2017, 19:40

Фото: tut.by

Жителям Крево и Гольшан показали, как выглядели их замки.

Посмотрите на себя со стороны. Нравится? Теперь рассказывайте. Осталась ли в вас хоть малейшая мечта, малейшее желание встать на цыпочки и заглянуть за изгородь привычного? Тогда следите за руками. Одно простое движение: наденьте вот эти очки. Только, пожалуйста, будьте осторожны. То, что вы увидите, может привести к резкому всплеску патриотизма и жгучему интересу к белорусской истории. Добро пожаловать в новую, восстановленную реальность XV—XVII веков, созданную в рамках уникального авторского проекта VKL3D.

И — да. Это действительно ваши замки и ваша земля.

Осень в этой стране совсем сумасшедшая. Еще только сентябрь, а уже темнота, серость, противно моросит — в общем, все как мы любим. Выезжаем около восьми утра. Заранее радуюсь, как ребенок: точно будем первыми. Команда Holiday.by отправилась в Крево и Гольшаны — небольшие, но гордые белорусские местечки, которые давно хотят, но все никак не могут: бюджетные деньги который год проходят мимо.

На заднем сиденье экспедиционного Nissan X-Trail — три пары очков виртуальной реальности Samsung Gear VR. Вы уже явно где-то что-то слышали про энтузиаста Ахрема Белабровика — человека, который более пяти лет работал над 3D-реконструкцией Кревского и Гольшанского замков, делая все бесплатно по собственной инициативе. На прошлой неделе он представил свой проект широкой публике в Национальном историческом музее Беларуси. Но нам этого мало! Мы хотим отвезти новую виртуальную реальность в старую: к тем людям, которые всю жизнь прожили возле знаменитых руин. Тут родились, тут и умрут, так никого и не встретив, так нигде и не побывав. Что они думают про «это вот ваше ВКЛ», Кревскую унию и архитектурное наследие?

Вообще, забавно, что параллельные реальности в Беларуси — это больше, чем норма. И касаются они не только Вейшнории и исторического контекста, но и инстинкта выживания, самоидентификации народа. Пока дяди и тети в костюмах спорят о важности реконструкции белорусских замков, условный Петрович достраивает сарай из кревских валунов. Спроси его, зачем взял — сам не поймет. «А я что? А я ничего» — быстро открестится и пойдет стороной: чего руинам зря пропадать. Но, когда взойдет солнце, и утренний тонкий прозрачный свет очертит контуры замка — слабо, туманно, почти акварельно — именно у Петровича так защемит сердце, что тяжело вздохнет, медленно закурит и скажет, наконец, свое сокровенное «Жыве Беларусь!».

Приблизительно в таком ключе ведем разговоры в машине. С нами едет создатель проекта Ахрем Белобровик, который делится своими впечатлениями от всего происходящего. Его мечта проста: чтобы случайный пацан из Шабанов вдруг осознал себя белорусом. Для этого и был начат амбициозный VKL3D. Много времени ушло на поиск специалистов по истории и архитектуре, обработку информации, подбор текстур. Практически сразу после публикации Кревского замка возникли технические проблемы с демонстрацией 360°-туров (перестала поддерживаться технология Flash, на которые были завязаны все панорамы). Но прогресс не заставил себя ждать, и такую возможность дали Youtube и Facebook. Главная цель проекта: восстановить внешний образ значимых исторических мест для того, чтобы все увидели — нам есть чем гордиться. Всем вместе немного погордиться, а затем осознать себя как отдельный народ, вспомнить былую славу, заговорить на мове, возродить культуру…

Я не прерываю Ахрема. С самого начала ясно, что та Беларусь, о которой он говорит, имеет мало общего с реальностью. Но моя битва за достоверность еще не проиграна: мы подъезжаем к Крево.

Не секрет, что Крево — не самое живописное местечко, особенно в пасмурный будний день. В этом году руины стали выглядеть еще хуже. Внутри периметра меланхолично пасется корова. Что там слышно с государственной программой «Замки Беларуси», по которой к 2018 году должны были восстановить 38 дворцов и на которую в 2012 году выделили 131 млрд рублей? В Крево не слышно ничего. Людей тоже нет. Идем искать.

Забегая вперед, скажу: наш оператор Аркадий Соболев был шокирован реакцией местных. «Да можно подумать, им каждый день предлагают надеть VR-очки!» Хотели снимать восторг, но чаще получали снисходительное одобрение. Самый яркий эпитет — «классно», самое «горячая» эмоция —«ну, хорошо придумали, молодцы», самый удивительный вопрос — «так когда начинаете строить?» На наш ответный вопрос, почему же вы не восстанавливаете сами, собственными силами — искреннее удивление: так начальству это не надо, а нам зачем?

Бодро идем в сельпо. Видимо, слишком бодро: местные сразу вычисляют в нас «чужих», городских, и наотрез отказываются смотреть какой-то там виртуальный замок. «Идет приемка товара!» — спасибо, до свидания. Но нашу благородную экспедицию не так-то легко сбить столку: быстро, на ходу, меняем план. В местной школе работает народный историко-краеведческий музей, а учитель Михаил Михалькевич, выполняющий по совместительству работу экскурсовода, известен даже в Минске. Попробуем договориться по поводу постоянной экспозиции виртуальной реальности на базе школы? Какие мы наивные.

…В школе тихо. Сейчас будет весело: идем срывать урок по русской литературе. Когда спустя десять минут естественная детская непосредственность побеждает скованность и ужас перед учителем, класс стоит на ушах. Смеются, удивляются, не верят, забирают друг у друга очки, делают селфи. Все хорошо, только конкретного разговора с руководством школы пока не получается. Нам объясняют сложные схемы согласования с райцентром, отделом культуры, местным начальством — все эти этапы как будто специально придуманы для того, чтобы ничего по итогу не согласовать.

Хотя, казалось бы, идея проста и очевидна: все лучшие мировые музеи борются за внимание посетителей именно с помощью технологий 3D-реконструкций. Виртуальный Рим, Карфаген, а теперь и Крево с Гольшанами. Красивый ассоциативный ряд, не правда ли? Конечно, странно, что только сейчас, в 2017 году. Не менее странно, что на энтузиазме одного человека, без поддержки государства, спонсоров или европейских грантов. Но разве кого-то в этой стране удивить такими мелочами?

Перед выездом из Крево идем в кафе. Занят один столик. Встречаем Ирину. Сразу видно, женщина видная, с активной жизненной позицией. Привычным движением показываем XV век. Диалог в формате всей поездки:

— Прыгожа! Классна. И вообще-то, не так уж много работы, можно восстановить. Камней на полях навалом. Хоть бы вот наш Крево знаменитым стал.

— А почему тогда не восстанавливаете?

— Князя няма, сказали бы сверху, мы бы вот сразу сделали.

— Хотели бы, чтобы такие очки постоянно были в вашем музее?

— Конечно, только возле замка не оставляйте. Сопрут.

На подъезде к Гольшанам все больше граждан с нетвердой походкой: вечереет, душа потянулась к прекрасному. Показываем им. Эмоции, конечно, ярче: есть ощущения, что наш 3D вдруг превратился в 5D.

Случайные школьницы понятия не имеют, о каком замке речь. Кто там жил? Чем знаменит? Какой век? Вопросы без ответа. Смотрите, девочки, вот это — Гольшанский замок. Не скучные руины, а резиденция рода Сапег, изящный дворец с утонченными линиями и стройными башнями, в свое время конкурирующий с лучшими дворцами фламандской архитектуры. Посмотрите на эти каменные полы с замысловатым геометрическим рисунком, украшенные лепниной потолки, огромные окна с витражами из толстого стекла. Может, хотя бы благодаря волшебной виртуальной реальности, следующий урок истории покажется не таким нудным?

А теперь хватит читать этот репортаж. Собирайтесь и прямо после работы отправляйтесь на выставку в исторический музей. Удивитесь, запомните, обрадуйтесь, расскажите друзьям. Поверьте, чтобы я не написала, это никогда не передаст то ощущение присутствия, которые дарят очки Samsung Gear VR и детальные панорамы замков от VKL3D. Уверена, что те двадцать пять местных жителей, которых мы смогли познакомить с проектом, теперь никогда не смогут воспринимать руины, как раньше. В подтверждение — видео от Аркадия Соболева с места событий.