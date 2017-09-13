Пощечина для Кремля Кирилл Сазонов, espreso.tv

13.09.2017, 19:47

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Кирилл Сазонов

На статусе российских судей в мировом восприятии поставлен крест.

Есть в геополитике персонажи, которым действительно корону на голове можно поправить только лопатой. Но поскольку этого долго никто не делает, они начинают верить, что это не просто корона, а каска. Противоударная. И тем болезненнее столкновение с реальностью, когда по короне кто-то все-таки бьет.

Но главное не сам факт, а перемены в реальности. Желание ударить было всегда. Значит, именно сейчас появилась подходящая лопата.

Итак, 12 сентября, в Вильнюсе стартовал IV конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию, на который приехали главы конституционных судов со всего мира. Это действительно масштабное мероприятие мирового уровня, который задает тон правовой политике в большинстве стран мира, где закон превыше всего. И в меньшинстве, где пытаются хотя бы выглядеть цивилизованными людьми.

В конгрессе принимают участие более 300 гостей из 90 стран мира. Но в этот раз мероприятие началось со скандальной сенсации – Россию на него не пригласили. Не потому что забыли, а от слова «совсем». А дискуссии на эту тему напомнили попытки тушить пожар струей бензина.

Отличились, как обычно, самые толерантные – представители Венецианской комиссии. Той самой, которая выступала категорически против тотальной люстрации украинских судей. Их стиль защищать права вообще, а реальность значения не имеет. Ну и традиционная глубокая озабоченность в случае кризиса, который их напрямую не касается.

Председатель Венецианской комиссии упрекнул власти Литвы в том, что представителей РФ не было в списке приглашенных, мол, странам нужен диалог. Я не знаю, как он себе представляет этот самый диалог, например, с грабителем или насильником. Тебя грабят? Зачем защищаться, звать на помощь или вызывать полицию. Это помешает возможному диалогу с гопником, а диалог так нужен. Особенно гопнику. Но тут глубокая озабоченность получила достойный ответ.

Президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила о военной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма. И добавила, что РФ не пригласили из-за злоупотреблений нормами права.

"Мы наблюдаем попытку в Европе перерисовать границы силой, военную агрессию в Восточной Украине и оккупацию Крыма, что происходит одновременно с попыткой компрометировать полномочия Европейского суда по правам человека.

Как у политиков и судей у нас есть ответственность защищать принципы, на которых основаны правовые государства, это не поле для компромиссов. А потому мы не можем пожимать руки и поздравлять тех, кто злоупотребляет нормами права, приводя к тысячам человеческих трагедий", - подчеркнула она.

Совершенно справедливый ответ получил глава Венецианской комиссии. В самом деле – люди плевать хотели на все нормы международного права, они вытирают ноги о решения ЕСПЧ и о Венецианскую комиссию с ее глубокой озабоченностью и критикой тоже. Не лично, как граждане, а в формате государственной политики.

Какой тут может быть диалог и о чем? О том, что так делать нельзя? Если гость начнет крушить у тебя в доме мебель, а в детской разведет костер из игрушек, ты пригласишь его в следующий раз чтобы поговорить об этом? Наверное, председатель Венецианской комиссии пригласит, но здравомыслящий человек – никогда.

Так что, несмотря на проявление глубокой озабоченности со стороны отдельно взятого еврочиновника, Россия получила чувствительный удар по самолюбию и легитимности всей судебной системы. Это вовсе не формальное проявление неудовольствия – это серьезный сигнал.

Российских судей не приглашают на официальные встречи потому что не считают, что статус им дает такое право. Это крест на статусе российских судов в мировом восприятии. Это отношение к их решениям в перспективе. И к российским искам и аргументам, кстати, тоже. Что для Украины сейчас особенно актуально. Так что мы имеем дело совсем не с «неприятным эпизодом в отношениях двух стран».

Это оплеуха российской системе власти и лично ее звездочке на главной елке – Путину. А если учесть обострившуюся в РФ любовь к любому формату признания и участия в международных организациях (с нами считаются! Мы великая страна!) удар по самолюбию очень болезненный.

И тут мы подходим к главному вопросу нашей геополитической викторины. Могла ли президент Литвы самостоятельно пойти на такой риск и взять на себя ответственность таких масштабов?

При всем уважении к Литве и ее президенту – ответ отрицательный. Такие решения не принимаются в одиночку. За спиной должен стоять очень сильный игрок, а лучше сильный альянс. И это точно не Германия с Францией, которые как раз больше склонны к компромиссам и диалогу в формате позиции Венецианской комиссии.

Тогда, кто бы это мог быть? Ответ очевиден. Это США, плюс обретающий все более конкретные очертания союз государств «молодой Европы», настроенный категорически негативно в отношении Кремля. Польша, страны Балтии и, что особенно приятно, Украина.

Условная ось влияния «Киев – Варшава – Вашингтон», о котором де-факто заявили на параде в честь Дня Независимости Украины, выходит на поле европейской политики в статусе полноценного игрока. Склонного, в силу специфики характера, к поступкам, а не к заявлениям о глубокой озабоченности. Правила меняются.

Кирилл Сазонов, espreso.tv