По стопам Салея: как 20-летний белорус зажигает в китайском клубе КХЛ 13.09.2017, 20:16

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Павел Воробей

Фото: hcsalavat.ru

Вдохновляющая история молодого белорусского хоккеиста «Куньлуня» Павла Воробья.

Выступление на чемпионате мира в 19 лет, неожиданный переезд в Китай и работа с Майком Кинэном — khl.ru в рубрике «Дорогу молодым» рассказывает историю молодого белорусского защитника «Куньлуня» Павла Воробья.

9 сентября 2017 года. «Куньлунь» в первом домашнем матче сезона в третьем периоде «горит» со счетом 0:2 в битве с «Йокеритом». Главный тренер «драконов» Майк Кинэн на ключевое большинство выпускает 20-летнего парня из Беларуси, и он позволяет команде вернуться в игру. Андрей Костицын выдал отличный пас под бросок — и Павел Воробей в одно касание пробил голкипера «Йокерита». Неплохо для игрока, который не провел и 10 матчей в Континентальной хоккейной лиге.

По стопам Салея и Копатя

— Вас уже в детстве поставили играть в оборону?

— Да, сразу. Мне всегда нравилась игра защитников, и примерами для подражания в белорусских командах для меня были именно игроки обороны: Руслан Салей, Олег Микульчик, Владимир Копать, Олег Хмыль.

У Воробья и правда были отличные кумиры. И от каждого Павел взял по чуть-чуть. Тем более, в хоккее он уже добрых 15 лет.

— На каток я пришел впервые в четыре года в большой компании родителей и их друзей. Мне сразу понравилось стоять на коньках. Вообще родители к спорту отношения никогда не имели, но при этом им нравился хоккей и мы с ними ходили на все игры нашего чемпионата. А первым моим тренером был Александр Валерьевич Польшаков, — рассказал Воробей.

Павел — воспитанник минской «Юности». Если вы думаете, что он до выпуска играл за детские и молодежные команды, то это не так. В 15 (!) Воробей попробовал себя на уровне высшей лиги чемпионата Беларуси. Еще раз повторимся — в 15 лет он уже играл с мужиками и даже набирал очки. В 43 матчах сезона 2013/2014 на его счету 10 результативных баллов. Неплохо для парня, который должен был выступать за спортшколу.

— Когда занимаешься любимым делом, разговоров о тяжести быть не должно. Я в 15 лет попал на взрослый уровень, и впечатления остались самые лучшие. Мне хотелось играть и играть, и я готов был работать столько, сколько нужно, — отметил Воробей.

Павел Воробей. Фото: пресс-служба «Куньлуня»

На чемпионат мира в 19 лет

Сборная Беларуси неудачно выступила на прошедшем чемпионате мира, заняв седьмое место в группе «B». В ходе турнира было много всего: и нервы со стороны игроков, и резкие высказывания болельщиков. Но одно светлое пятно можно легко найти. В сборной дебютировал Воробей.

Да, Павел участвовал в различных турнирах национальных команд всех возрастов, но его приглашение на ЧМ-2017 для специалистов стало полной неожиданностью. Правда, сам Воробей был готов к такому развитию событий.

— Не могу сказать, что это было неожиданно, ведь вы сами отметили, что я играл за сборные всех возрастов. Но, конечно, вызов в главную команду — это нечто особенное. Я всегда хотел попасть в нее и был счастлив. И атмосфера чемпионата мира — тоже особенная: сумасшедший ажиотаж, столько зрителей, такое внимание прессы… Это ни с чем не сравнится, — отметил Воробей.

На чемпионате мира Воробью удалось отдать голевую передачу, но он вряд ли может занести в актив этот турнир. Все же «-4» в графе полезность — показатель для защитника куда более важный, чем один результативный балл. Но стоило ли ожидать, что 19-летний парень потащит белорусов за собой? Пока в сборной этим должны заниматься другие люди. А его время придет чуточку позже.

Железный Майк и просмотр в «Словане»

Любой белорусский мальчишка мечтает играть за минское «Динамо» — главный хоккейный клуб страны. 15-тысячная арена, большая армия поклонников, возможность выступать в КХЛ. Воробей не скрывает, что тоже хотел надеть свитер «зубров», но не вышло.

— Вами интересовалось минское «Динамо»? Почему не удалось попасть в этот клуб? Ведь он флагман белорусского хоккея.

— Да, интересовалось, и, конечно, я, как каждый молодой хоккеист, мечтал попасть в главный клуб своей страны. Но мой агент не нашел общего языка со спортивными функционерами «Динамо».

Затем возник вариант… со «Слованом». Павел уже поехал на просмотр к Милошу Ржиге, когда появился совершенно неожиданный вариант с «Куньлунем». Воробью показалось это интересным, да и в Китае он ранее бывал на турнире, когда выступал за «Юность». Павлу даже запомнился день, когда он узнал об интересе со стороны «драконов» — это случилось 2 июля.

— Я практически не раздумывал. Сразу решил, что это очень интересно и открывает передо мной отличные перспективы, — сказал Воробей.

Поработать с Майком Кинэном и правда получается не у каждого хоккеиста. А уж приложить руку к новому амбициозному проекту — тем более. Когда Воробей отправился в Китай, многие эксперты полагали, что ему придется доказывать свою состоятельность в ВХЛ. Но он уже сыграл 9 матчей в составе «Куньлуня». Как вы понимаете, о переводе в низшую лигу пока вопрос не стоит. Кинэн может быть доволен этим парнем, Павел уже признавался лучшим новичком в КХЛ по итогам недели, а также набрал три (1+2) очка.

Павел Воробей. Фото: пресс-служба «Куньлуня»

— Как вам работается с Майком Кинэном? Его называют Железный Майк — уже поняли, почему он получил такое прозвище?

— Очень интересно. У него все необычно для меня: и тренировочный процесс, и то, как строятся отношения в коллективе, и вообще организация всего процесса. Вот поэтому, я думаю, его и называют Железным — не потому, что он требует жесткой дисциплины и может резко разговаривать с игроками, таких тренеров много, а потому, что для него нет никаких мелочей.

Он лично контролирует абсолютно всё: что где стоит в раздевалке, кто где сидит, на какой стене что висит, как обустроен массажный кабинет, как врачебный, в каком виде оставлена гостевая раздевалка перед приездом соперников. Вплоть до того, в какой комнате и в каком месте должны стоять мусорные корзины. При нем каждый член коллектива, вплоть до уборщиков, должен четко знать свой маневр, иначе быть беде. От игроков, естественно, требуется постоянно выкладываться не то что на 100, а на 150 процентов.

— Кинэн — умный наставник, он все понимает. Тренер видит, что хоккеист играет здорово, поэтому доверяет ему. Если сравнить Воробья с другим защитником «Куньлуня» — Бреттом Белльмором — Павел уже однозначно сильнее. Он очень интересный молодой хоккеист, который в будущем может стать ведущим защитником сборной Беларуси. Пока все к этому идет, — рассказал комментатор КХЛ ТВ Артем Батрак.

У Павла хорошее катание, поставленный бросок, он не теряется в борьбе. Если не знать его возраст, то никогда не скажешь, что 10 сентября ему исполнилось всего-то 20 лет. Иногда кажется, что перед тобой опытный защитник. Хотя сам Воробей считает, что прибавлять ему нужно во всем. Наверное, по-другому и не может быть в таком возрасте. Если Павел продолжит прогрессировать такими темпами, то скоро в КХЛ появится еще один элитный защитник.

— Кстати, Воробья я увидел еще на предсезонке, когда комментировал «Куньлунь». Уже летом было видно, что парень играет уверенно. Майк Кинэн выпускает его в ходе розыгрыша лишнего. В большинстве редко увидишь молодого игрока, тем более на синей линии. А Кинэн ему доверяет постоянно. У Воробья хороший бросок, он часто угрожает воротам соперника, делает это опасно, — отметил Батрак.