Проспект Независимости перекрыли на четыре часа из-за съемок фильма 3 13.09.2017, 20:28

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

На проспекте Независимости в Минске снимали семейную мелодраму.

В среду на проспекте Независимости в Минске снимали одну из финальных сцен «Тум-Паби-Дум». Украинский актер Артем Венгерович, играющий главную роль, выбирается из автомобиля, держа в руках портрет молодой женщины, и чудом уворачивается от проезжающего в соседнем ряду джипа. Затем он бежит в сторону детской клиники (ею стало одно из отделений банка). На противоположной стороне дороги парень замечает лежащую на земле женщину, пишет kp.by.

Сотрудники ГАИ останавливали машины каждые две минуты.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Съемки нескольких сцен идут интенсивно - надо успеть, пока сотрудники ГАИ перекрывают поток движущихся автомобилей. На улице Первомайской из-за кино образовалась огромная пробка. Пешеходы тоже оказались заложниками съемочного процесса: проходы на площадку перекрыли лентой.

За рулем работают каскадеры. Актер бросается буквально под колеса.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Что здесь происходит? Кино снимают? А где актеры? - интересуется белокурая пенсионерка в черно-белом кардигане.

- Осталось 7 минут! Уйдите все за угол! Срочно! - злятся киношники на норовящих попасть в кадр людей.

- Сумасшедший дом какой-то, - женщина разводит руками, но послушно сворачивает на улицу Захарова.

Юный актер свободно бегал по проспекту, как по детской площадке.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Съемки начались в июле, а уже в конце года фильм обещают показать зрителям на широком экране.

- Это доброе семейное кино. Главный герой - 10-летний Санек из детского дома. Он понимает, что находится в возрасте, когда шансов на усыновление у него уже практически нет. Поэтому он решает найти усыновителей для себя и подруги Алеси. Санек дает объявление: «Молодой ребенок без вредных привычек ищет семью». По ходу действия фильма он встречается со множеством людей, которые показывают сегодняшние реалии. Мы узнаем себя в этих взрослых, кто-то поймет, что так поступать нельзя, или, наоборот, возьмет с кого-то пример. Фильм заставит посмотреть на себя со стороны, - говорит пресс-секретарь «Беларусьфильма» Юлия Большакова.

Из-за ограниченного времени все на площадке нервничают. Режиссер пришлось ни раз повысить голос.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Главного героя играет победитель шоу «Украина имеет талант. Дети-2». Артем родом из Одессы. Вячеслав Никифоров выбрал его из тысячи детей из Украины, России и Беларуси. Кастинг был очень сложным, но режиссер доволен мальчишкой. Алесю играет белоруска Даша Киреева. В картине задействованы также белорусские актеры Павел Харланчук, Валерия Арланова и Сергей Чекерес.

Режиссер Вячеслав Никифоров доволен работой Артема Венгеровича.

Прохожие с любопытством смотрели на съемки фильма.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Артем Венгерович приехал в Минск из Одессы. Здесь он живет уже два месяца вместе с мамой.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Актриса Валерия Арланова готовится к съемке.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

СЕРГЕЙ ЧЕКЕРЕС ИГРАЕТ ХУДОЖНИКА

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Актрисе пришлось падать вместе с дымящейся сигаретой в руках.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК