США могут отключить Китай от SWIFT 14 13.09.2017, 20:39

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США могут ввести санкции против Китая, если тот продолжит торговлю с КНДР.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

По его словам, речь может идти о частичном закрытии Пекину доступа к мировой долларовой системе – иными словами, отключении ряда китайских банков от системы SWIFT.

“Если Китай не выполнит санкции, мы наложим на них дополнительные санкции и закроем им доступ к международной долларовой системе, а это уже очень важно”, – заявил Мнучин на конференции CNBC в Нью-Йорке.

В “черном списке” Минфина США уже находятся несколько десятков китайских граждан, а также ряд компаний, которые, как считают в Вашингтоне, косвенно или напрямую причастны к ядерной программе Пхеньяна.

В том же санкционном перечне – российские компании, в том числе принадлежащую экс-главе “Роснефти” Эдуарду Худайнатову ННК (“Независимая нефтяная компания”). Она, как выяснил Минфин Штатов, через своих “дочек” поставляла в КНДР нефтепродукты.

В РФ продолжают работать представители северокорейских банков, “нагло нарушая резолюции, принятые самой же Россией в СовБезе ООН”, заявил Мнучин.

“Мы послали ясный сигнал: если кто-то хочет торговать с Северной Кореей, мы подумаем о том, чтобы прекратить торговлю с ним”, – добавил он.

Новый санкционный пакет, напомним, был принят СовБезом в понедельник. К запрету на покупки у Пхеньяна угля, железной руды, морепродуктов, а также другого сырья и минералов, добавилось эмбарго на текстиль, а также ограничения на поставки в КНДР природного газа и нефтепродуктов.

По данным постпредства США в ООН, вкупе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% экспортных доходов в твердой валюте, которые в 2016 году составили около $2,7 млрд.