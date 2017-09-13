Путешественник Федор Конюхов учится на пилота в Беларуси 4 13.09.2017, 20:45

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Федор Конюхов

Фото: ria.ru

Конюхов учится в Беларуси из-за отсутствия возможности получить пилотное удостоверение в России.

Известный российский путешественник Федор Конюхов отправился в Беларусь учиться на пилота. Получить пилотное удостоверение в России он не имеет возможности, пишет «Новая газета» со слов президента Федерации планерного спорта России и инструктора Конюхова Сергея Рабчинского.

Рабчинский добавил, что Беларусь — одна из стран, куда едут россияне за летными свидетельствами, так как «Росавиация не создала прозрачную систему для создания учебных авиационных центров».

Обучение Конюхова займет около полугода. За это время он должен освоить теорию, тренажеры и полеты (в частности, в облаках), а также ночные полеты.

Свидетельство пилота российский путешественник хочет получить, чтобы осуществить беспосадочный перелет вокруг мира на планере за пять дней. Такое путешествие он предполагает совершить в ближайшие годы. Предполагаемый маршрут полета — южный, через Африку. Стартовать и финишировать Конюхов хочет в Австралии.