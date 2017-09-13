Как маленькие Нидерланды кормят полмира

Как маленькие Нидерланды кормят полмира17
- 13.09.2017, 21:45
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131-я по площади страна удивляет колоссальными успехами в сельском хозяйстве.
Нидерланды являются мировым лидером по внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве и животноводстве, пишет rusjev.net.
С 2000 года голландским фермерам удалось практически полностью отказаться от применение пестицидов, а с 2009 года сократить использование антибиотиков в птицеводстве и животноводстве на 60% .В настоящее время Нидерланды занимают второе место по экспорту продуктов питания, уступая лидерство лишь США, стране, размеры которой превышают Нидерланды в 270 раз.
Теплицы, оснащенные климат-контролем, позволяют собирать урожай круглый год.
В Вестланде, находящемуся в провинции Южная Голландия, площадь теплиц занимает 80% от всех сельскохозяйственных земель.
Ферма по производству овощей и рыбы на крыше жилого дома в Гааге. Отходы от рыбного производства используются в качестве удобрения.
С ростом спроса на курицу, голландские производители разработали и внедрили технологии, позволяющие максимально увеличить производство птицы, сохранив гуманное отношение к животным. На данной птицефабрике содержится 150 000 птиц.
Вращающее устройство, позволяющее одновременно доить до 150 коров.
Теплица, в которой томаты удобряются отходами рыбного производства. Нидерланды являются мировым лидером по производству и экспорту томатов.
Генератор, который превращает природный газ в электричество, используемое для освещения и обогрева теплиц.
В результате точного определения необходимого количества воды и питательных веществ картофельные фермы получают в два раза больше урожая.
Музей образцов почвы со всего мира содержит 1 200 экземпляров. Коллекция является важным источником для дальнейших исследований в области сельского хозяйства.