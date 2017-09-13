Минское «Динамо» одержало вторую сухую победу подряд 1 13.09.2017, 22:15

Новобранец минского «Динамо» канадец Джек Скилле набрал четыре очка в двух матчах.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома победило тольяттинскую «Ладу» — 2:0.

Второй «шатаут» кряду записал в актив шведский голкипер «зубров» Юнас Энрот. На его счету 20 сэйвов.

«Динамо» Минск — «Лада» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Шинкевич — Граньяни (А), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Лисовец — Коробов (А), Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд, Буйницкий.

«Лада»: Лазушин (Красоткин); Воробьев — Геноуэй, Филатов — Новотны — Белоусов; Гуркин — Ежов, Мастрюков — Зернов — Бабенко; Костромитин — Сотниекс, Нестеров — Капустин — Скороходов; Бочаров — Ахметов — Стрельцов; Дьяков, Рахимуллин.

Шайбы: 1:0 — Лисовец (Матерухин, 21.34 — бол.). 2:0 — Хауден () (Фонтэйн, Скилле, 26.24 — бол.).

Эта победа позволила минчанам разместиться на границе зоны плей-офф. В пятницу подопечные Горди Дуайера сыграют против «Автомобилиста».