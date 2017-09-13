Рэпер Вожык записал трогательную песню для «Евровидения» по-белорусски 13.09.2017, 22:30

Фото: nn.by

Один из самых популярных рэп-исполнителей Беларуси решил попробовать свои силы в национальном отборе на «Евровидение».

Для этого он записал вместе с молодой исполнительницей Яной Прусаковай песню «Забі, Божа», пишет nn.by.

«Лет шесть назад у меня появилась идея поучаствовать в «Евровидении». На тот момент я посчитал, что рэп — это не тот стиль, с которым можно ехать за победой. Поэтому лучшим вариантом мне показался фолк-хип-хоп. Думал сделать невероятный трек с Shuma, с Русей, но не получилось, — рассказывает Ежик. — И так я жил-жил. Начинаю оцифровывать сенненский архив дома культуры. И тут смотрю — песня! На желтеньком листике бумаги записана. Яркая, эмоциональная, крутая и одновременно жесткая. Никогда не видел, чтобы кто-то подобное делал».

Последний год Вожык работает методистом по фольклору в районном центре Сенно Витебской области, оттуда рэпер сам родом. Песня эта записана в 1997 году в деревне Романовка Сенненского района у Приставко Надежды Гавриловны 1921 года рождения. Бумажка с записью по-прежнему лежит у Вожыка на работе.

«Я даже предлагал эту песню разным группам, потому что забыл уже, что фольк-рэп — это круто. И это было до той поры, пока меня не пригласили на фольклорный фестиваль в Польшу. А у меня не было никаких интерпретаций фольклора! В итоге я договорился с Димой Deech-ем. Это один из самых топовых наших электронных ди-джеев и мой лучший друг. С кем он только ни работал: и с LSP, и с Shuma, и в Париже выходил. И он мне делает инструментал.

Для того, чтобы сделать демку, я начал искать девушку в пару. Я заметил, что у нас в Сенно очень крутая преподавательница в музыкалке, классно поет, держится на сцене. Подумал, дай с ней демку сделаю, а потом уже как покатит. И что вы думаете? Записали, я сбросил Deech-у, и мы решили, что нам никто не надо, мы оставляем ее».

Яна Прусакова — так зовут вторую исполнительницу — после музыкального колледжа работала по распределению в сенненской музыкальной школе, ей 20 лет. Сейчас она поступила в могилевскую консерваторию.

«Я убежден, что это наша не последняя совместная работа с Янкой, у нее огромный потенциал, если ей не помешает белорусская скромность, которая не всегда идет на пользу. Но именно это качество делает работу с Яной простой и приятной. В итоге у нас все сенненское: сенненская песня, сенненская певица, сенненский бит-мейкер», — смеется рэпер.

«И когда Deech сделал весь инструментал, то я подумал: какая Польша, поедем лучше на Евровидение! На прошлом Евровидении всем понравилась песня по-белорусски, никому за нее не было ни стыдно, ни противно. А еще и выиграла песня на национальном языке — португальском. Сейчас такой тренд: возвращение к корням», - говорит Вожык.

Саму оригинальную песню исполнила Яна Прусакова, а Вожык написал собственное авторское вступление.

«Песня офигенная сама по себе, но она уже существует как отдельное произведение, зачем мне просто выдавать еще раз. Я решил ее сделать более современной, поэтому записал такую подводку. Моя задача была быть незаметным рефери, не выпячивать себя, не быть на первом месте, но чтобы со мной она была круче, чем без меня. Это такая фишка».

Верит ли Вожык в перспективы рэп-песни на «Евровидении»? Кажется, это не совсем нужный формат для попсового конкурса.

«На прошлом «Евровидении» норвежцы исполняли почти рэп и заняли высокое место. Lordi тоже выиграли, а они неформат. Всегда выигрывает тот, кто отличается, поэтому этно-рэп здесь выгодно выглядит».

О чем же записанная композиция? «Это песня об одиночестве, непонимании и безысходности. Доминирующая для меня здесь тема безысходности, невозможности для человека сломать общественные устои. За основу взята жатвенная песня народная. Девушку отдали за нелюбимого, как зачастую бывало. Такие песни раньше выполняли функцию выброса эмоций. Девушки пели такую песню, и их негатив и злоба жили в пении во время исполнения. А потом они возвращались в семьи и продолжали выполнять свои обязанности. Выхода не было же. Вот вся эта песня — попытка осмыслить эмоции и мысли этой девушки-жнеи, которая не может изменить ничего в своем состоянии», — рассказывает ее создатель.

«Евровидение-2018» пройдет в мае следующего года в Лиссабоне.