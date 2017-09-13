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«Арт Сядзіба» приглашает на юбилей «Народного альбома»

  • 13.09.2017, 22:58

Совместное исполнение легендарного «Народного альбома» состоится 17 сентября.

17 сентября на «Арт Сядзібе» — совместное исполнение легендарного «Народного альбома». Приглашаются все желающие!

Двадцать лет назад родился «Народны альбом» — культовый музыкальный проект, посвященный жизни западнобелорусского городка в межвоенный период. Однако в определенном смысле эти двадцать семь песен описывают жизнь любого белоруса в любое время, полную драмы, веселья и безумия. Многие из них стали действительно народными, все они остаются актуальными. Чтобы вместе отпраздновать юбилей этого бессмертного произведения, приглашаем совместно исполнить «Народный альбом»!

Берите с собой музыкальные инструменты (если есть), певческое настроение и приходите!

Споем вместе!

Важная ремарка: если соберетесь прийти, желательно записаться в группе, чтобы организаторы смогли рассчитать места в помещении.

Место: «Арт Сядзіба» (Минск, пр-т Машерова, 18)

Время: 17 сентября, 19.00


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