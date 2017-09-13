«Арт Сядзіба» приглашает на юбилей «Народного альбома»
- 13.09.2017, 22:58
Совместное исполнение легендарного «Народного альбома» состоится 17 сентября.
17 сентября на «Арт Сядзібе» — совместное исполнение легендарного «Народного альбома». Приглашаются все желающие!
Двадцать лет назад родился «Народны альбом» — культовый музыкальный проект, посвященный жизни западнобелорусского городка в межвоенный период. Однако в определенном смысле эти двадцать семь песен описывают жизнь любого белоруса в любое время, полную драмы, веселья и безумия. Многие из них стали действительно народными, все они остаются актуальными. Чтобы вместе отпраздновать юбилей этого бессмертного произведения, приглашаем совместно исполнить «Народный альбом»!
Берите с собой музыкальные инструменты (если есть), певческое настроение и приходите!
Споем вместе!
Важная ремарка: если соберетесь прийти, желательно записаться в группе, чтобы организаторы смогли рассчитать места в помещении.
Место: «Арт Сядзіба» (Минск, пр-т Машерова, 18)
Время: 17 сентября, 19.00