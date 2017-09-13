Литва запустила двухэтажный поезд Вильнюс - Минск 1 13.09.2017, 23:02

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Регулярно электропоезда между Литвой и Минском начнут курсировать с декабря этого года.

Из Минска в Вильнюс пришел первый двухэтажный пассажирский электропоезд «Литовской железной дороги». Это был пробный рейс, пишет delfi.lt.

Планируют, что регулярно поезда между Литвой и Минском начнут курсировать с декабря этого года.

По словам гендиректора «Литовской железной дороги» (ЛЖД) Мантаса Бартушки, по этому маршруту будут курсировать новые поезда, закупленные в этом году.

«Новые поезда для этого маршрута уже доставлены в Литву. Это современные двухэтажные электропоезда, развивающие скорость до 160 км/ч. В поезде есть места первого и второго класса, действует Wi-fi», — сказал Бартушка.

Поезда для ЛЖД произвела чешская компания Škoda Vagonka.

Поезда состоят из трех вагонов, в них 290 сидячих мест, из них 23 — в первом классе. В поезде оборудованы современные системы аудио- и видеоинформирования пассажиров и системы наблюдения в салонах и за их пределами. В вагонах на специальных местах можно перевозить велосипеды, можно перевозить коляски и габаритный багаж, можно зарядить лаптоп или мобильный телефон. Поезд приспособлен и для инвалидов.

Вильнюс—Минск — один из самых популярных маршрутов ЛЖД. Им в первые 8 месяцев этого года воспользовались 200 тыс. пассажиров.