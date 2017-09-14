В Белом доме запретили пользоваться программами Касперского 13 14.09.2017, 7:33

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Госучреждения США должны за 30 дней выявить весь российский софт и избавиться от него.

Департамент внутренней безопасности США запретил всем правительственным учреждениям пользоваться продуктом "Лаборатории Касперского", передает reuters.com. Поступило распоряжение выявить все антивирусные программы этой компании в 30-дневный срок и в течение 90-а дней прекратить их использовать.

Белый дом выразил обеспокоенность тем, что базирующаяся в Москве "Лаборатория Касперского" может представлять угрозу национальной безопасности, так как некоторые ей сотрудники могут иметь связи с российской разведкой и другими правительственными ведомствами.

Очередной шаг предпринят администрацией Дональда Трампа в рамках реакции на материалы американских разведывательных служб о российской киберугрозе, появившиеся в ходе расследования попыток Москвы воздействовать через интернет на исход выборов президента США в 2016 году.

"Лаборатория Касперского" уже неоднократно за последние месяцы отвергала подобные предположения и обвинения американских властей, называя их ложными.