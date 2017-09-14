Фотофакт: Рынки Бобруйска превратились в «грибное царство» 11 14.09.2017, 8:07

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Из-за небывалого урожая боровики подешевели в три раза.

Центральный рынок Бобруйска завален грибами, в тренде боровики, пишет bobruisk.ru.

За минувшую неделю они упали в цене в два, три раза. Толи еще будет! На дворе стоит влажная и комфортная погода для их роста.

Сегодня их продают по 5,6 или 7 рублей за килограмм. Студентка второго курса БГТК Ольга Михаленок, в свободное от учебы время также, как и многие уходит в лес, в частности в Ясный Лес, чтобы полностью уйти в тихую охоту ну, и заодно, хоть немного пополнить свой студенческий бюджет.

Говорит, если бы у населения покупательская способность была выше, то есть – были деньги, то на продаже грибов можно неплохо заработать, а пока за кучку подосиновиков Оля просит всего 1 рубль.