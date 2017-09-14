На фабрике «Каштан» взбунтовалась целая смена 45 14.09.2017, 8:25

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Работницы «Каштана» готовы бороться до конца за человеческие условия труда.

Целую смену частного предприятия «Каштан» наниматель угрожает уволить за то, что работники вредного производства потребовали по закону выдать спецодежду и молоко за вредность.

К гомельскому юристу профсоюза РЭП Леониду Судаленко обратилась за консультацией целая смена - шесть человек – с частного иностранного предприятия «Каштан» из свободной экономической зоны в Гомеле.

«Каштан» называет себя «признанным лидером в деле производства современной пластиковой упаковки»; там производят лотки для яиц, коробки для тортов, салатов, мороженого и т.д.; по всем параметрам работа с химическими веществами – вредное производство. Работницы «Каштана» стали требовать соответствующих условий труда – и столкнулись с сопротивлением нанимателя.

Леонид Судаленко рассказал praca-by.info о сути проблемы:

– На «Каштане» люди работают в три смены; работа с пластиком – вредное производство. Рабочие стали требовать себе спецодежду, молоко за вредность – и пожаловались инспектору по труду в Департамент по труду и соцзащите. А начальник цеха, узнав об этом, подготовил от их имени заявление в Департамент: «Поданная нами жалоба в ответе не нуждается». Вся смена, все шесть человек отказались подписывать это заявление. И каждая из работниц уже получила уведомление о непродлении контракта.

Правовой инспектор профсоюза подчеркнул, что главное в этом деле – не заставить нанимателя продлить контракты, тем более, что это невозможно по сегодняшнему законодательству:

– Работать на «Каштане» им уже не дадут, это точно. Но женщины хотят уволиться по требованию работника, а не по истечении контракта: в первом случае наниматель выплачивает пособие в размере трех окладов. Вот за это и предстоит побороться. Я спросил: есть ли на их предприятии профсоюз? Профсоюза нет! Что ж, значит, вступайте в РЭП, и наш профсоюз будет защищать ваши права. Разве это справедливо: работницы потребовали нормальных условий труда, а их выкидывают на улицу. Они поэтому готовы идти до конца.