Старик Кабаев и Мобуту-Сесе-Секо 16 14.09.2017, 8:41

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Многие задаются вопросом об идейных корнях путинизма в России.

Откуда взялась эта, мягко говоря, специфическая идеология и способ управления государством.

«Кто-то ищет корни в СССР, в советском КГБ, кто-то — в уголовном мире, среди мафии. Но вот же, друзья: всего за два года до прихода Путина к власти в РФ, в Африке был свергнут диктатор, который был несомненным идейным предшественником Вована. Вот только у нас — путинизм, а там был мобутизм!», - пишет российский сайт «Путинизм. Как он есть».

1.Клептократия

Термин «клептократия» (власть воров) был придуман в 1819 г. Автором был английский поэт и литературный критик Ли Хант. Он написал небольшую статью «Воры, древние и современные» про образы всяких жуликов и воров в европейской литературе. Ну и для украшения текста вставил туда это словечко. Ничего про политику, коррупцию в статье не было. Просто литературная критика.

Придуманное Хантом словечко забыли и вспомнили лет через 150, когда бывшие колонии в Африке стали одна за другой получать независимость. В одной большой и богатой ресурсами стране под названием Заир (она же Демократическая республика Конго) в 1960-е гг. на 30 лет установился диктаторский режим во главе с неким Жозефом Мобуту.

Вернее Жозефом-Дезире Мобуту он был, когда пришел к власти. В дальнейшем он велел именовать себя Мобуту-Сесе-Секо-Куку-Нбенгу-Ва-За-Банга. Что означает примерно: «Великий воин Мобуту, идущий от победы к победе и оставляющий после себя огонь».

Правда, на самом деле «великий воин Мобуту» шел от оффшора к оффшору, воруя всё на своем пути. Когда-то Заир был колонией Бельгии. Они вывозили оттуда золото, алмазы, уран, лес, цветные металлы. Потом бельгийцы ушли и воцарился Мобуту. При власти «своих» грабеж страны далеко превзошел колониальные времена. Мобуту переплюнул бельгийцев.

И тогда, чтоб как-то назвать этот режим, заточенный под воровство природных ресурсов Заира, в западной прессе вспомнили термин «клептократия». В данном случае – как форма государственного устройства.

Маршал Мобуту-Сесе-Секо-Куку-Нбенгу-Ва-За-Банга. Правил Заиром в 1965-97 гг. Украл не менее 5 млрд. долл. или два годовых ВВП своей страны тех лет.

При этом Заир, которым он рулил, все годы его правления был в списке беднейших государств мира по классификации ООН. И остается там до сих пор. Страна трущоб и адовой нищеты. Горы сырья, идущие отсюда за границу, корабли, загружаемые в портах каждый день – все идет мимо этих людей.

Картина, типичная для страны Третьего мира. Но зато в свое время пацан пришел к успеху. На фото – Мобуту в 1989 г., на 24-м году своего правления.

Как это принято в таких странах, деньги свои он хранил на Западе, преимущественно в Швейцарии. Уважал также Лихтенштейн. Тогдашние законы позволяли там почти полную скрытность размещения средств (номерные счета, анонимные трасты). Также Мобуту был большой ценитель элитной недвижимости. У него было 11 дворцов-резиденций внутри Заира и еще десятка три вилл и домов по всему миру.

Вилла в Савиньи (Швейцарская Ривьера).

Замок под Брюсселем (в Роде-Сен-Женез).

Личный отель на 7 этажей в центре Парижа на авеню Фош. Сюда он прилетал пару раз в месяц на шопинг с семьей (для чего специально арендовал сверхзвуковой «Конкорд»).

Ну и конечно, истинная жемчужина — имение «Вилла дель Маре» на Лазурном берегу. Расположено в городке Рокебрюн-Кап-Мартен рядом с Монако. Точный адрес — Рокебрюн-Кап-Мартен, авеню Императрицы Евгении д.1 .

Это одна из самых дорогих вилл в мире. 1600 кв. м основной дом плюс 800 кв.м. гостевой, три бассейна, сад на 3 гектара. Все отделано по высшему разряду. Есть даже собственная вертолетная площадка, чтоб хозяин мог приезжать и уезжать с минимальной засветкой.

Когда Мобуту свергли в 1997 г. , вилла была арестована по требованию новых властей. Потом арест сняли, и её купил соратник Лужкова Шавва Чигиринский за 230 млн. евро. И переименовал в «Виллу Мария-Ирина». Потом в 2010 у него её отжали за долги ребята из «Газпромнефти». Но конечно, не для того, чтоб нефтяники ездили сюда по профсоюзным путевкам. Виллу перевели на анонимные оффшоры и с 2012 г. она служит для отдыха г-жи Кабаевой.

Бывшая вилла Мобуту на Лазурке. Символ африканской коррупции.

И не только африканской. Клептократии всех стран, объединяйтесь, да.

2.Мобутизм.

Однако не стоит думать, что Мобуту был каким-то примитивным вором, который только тащил, что плохо лежит. Нет, он был еще ярким и весьма успешным демагогом по теме африканского национализма. 80% населения Заира – племена банту, из них больше половины не умело ни читать, ни писать. Для них была разработана специальная идеология – мобутизм, которая 30 лет служила дымовой завесой для клептократии.

24 часа в сутки Мобуту не слезал с телевизора, рассуждая о величии Заира под его управлением, об «африканизации власти», которая раньше (в лихие колониальные времена) принадлежала белым, а теперь – «всему народу». Еще одной любимой темой была «африканская идентичность», т.е. духовность банту. Это был конёк Мобуту.

«Мы были колонией западных стран. Но мы не стали западными людьми. Мы – банту. И мы остаемся – банту. У нас свои обычаи… Например, уважение к вождю у нас – это святое. Нельзя шутить с вождем. Если вождь решил – он решил, и так тому быть» (из интервью вождя Мобуту западным СМИ).

Клептократия сам по себе – позорная форма правления и не красит народ, который живет под такой властью. Поэтому национализм (за пределами официального) – опасен для подобных режимов. Но Мобуту поставил его на службу властям. И довольно долго это работало.

Киншаса, столица Заира. 1975 г. Разгар правления Мобуту. Плакат на улице: «Я горжусь тем, что я – чёрный, что я — заирец , потому что я — активист Народного движения за революцию» (это партия Мобуту, местная «Единая Россия»).

Прием, который используют многие диктатуры Третьего мира. Страна приватизирована каким-нибудь мобутой и его кланом, народ — ничего не решает, но им предлагают гордиться, что «ЯЧёрный», «ЯУзбек», «ЯИндеец-с-Гондураса» и т.д. И вступать в партию «Единая Заирия», где учат Родину любить.

Впрочем, партия у Мобуту не была главным инструментом его власти. Действительно всесильным органом была тайная полиция под названием НДЦ («Национальный центр документации»). Их Мобуту набирал, в основном, из своего родного племени Нгбанди. Изначально это племя жило в глубинке, в провинции Экватор. Но Мобуту перевез их в столицу в огромном количестве и расставил везде, где только можно.

Чекисты Нгбанди, родственники, а также всякие кореша с Экватора стали основой правящего клана. «Бог послал нам великого пророка, нашего драгоценного вождя Мобуту. Он — наш мессия…» (Енгулу Мпонго, министр МВД Заира, друг юности с Экватора).

Клан, спаянный общим воровством, стоял за «мессию» горой. Свою вертикаль власти Мобуту описывал так: «Когда мне нужен миллион долларов, я вызываю своего премьер-министра и говорю ему об этом. Премьер-министр вызывает министра финансов и говорит, что ему нужно два миллиона долларов. Министр финансов вызывает губернатора провинции и говорит, что ему нужно три миллиона долларов. И так далее. В итоге я получаю свой миллион — и все остальные тоже довольны».

Сакомби Инонго, бывший министр информации Заира, уже после свержения своего шефа дал интервью для бельгийского документального фильма про Мобуту. Бывший министр без особого стеснения рассказывал, как они в правительстве все вместе воровали, как Мобуту регулировал потоки – чтоб бОльшая часть шла в ближний круг, семье и особо доверенным лицам, но чтоб остальным тоже перепадало.

Занятно, что при этом Мобуту все равно испытывал страх за свое будущее. В декабре 1989 г. в далекой Европе, в Румынии, народ сверг диктатора Чаушеску, который был тут же расстрелян вместе с женой.

«Когда Чаушеску был расстрелян, вместе с женой Еленой, я дал эти картинки в эфир [заирского телевидения]. Боже мой! Мобуту позвонил мне, он был просто вне себя. Он наехал на меня самым грубым образом. Я думаю, что после казни Чаушеску он примерил всё на себя, т.к. вообще-то обращался с народом Заира так же, как Чаушеску со своим» (из воспоминаний министра Инонго).

Страх – не страх, но остановиться Мобуту уже не мог. К концу 1970-х гг. объем денег, наворованных им и его экваториальной братвой, стал таким, что у «маршала» начала ехать крыша. Мобуту был из очень бедной семьи. Родители работали в обслуге у бельгийцев, папа – поваром, мама – горничной. Получив в свое распоряжение огромную страну, сын кухаря и уборщицы пошел в разнос. Дворцов и вилл было всё мало, и он задумал самый грандиозный проект своего царствования – Гбадолите.

Гбадолите — это его родная деревня в глухих лесах у северной границы страны. Там был построен гигантский, отделанный мрамором дворцовый комплекс – «Версаль в джунглях». 15 000 кв.м. роскоши, фонтаны, мебель в стиле Людовика XIV. Одной обслуги там работало больше 1000 чел. К дворцу прилагался парк 700 гектар. Рядом — международный аэропорт для «Конкордов». Новые 5-звездочные отели для гостей. Электростанция на реке Убанги (ранее в этом районе не было электричества). Сама деревня Гбадолите превратилась в город, отстроенный с нуля прямо в джунглях.

Версаль для Мобуту был готов к 1987 г. и обошелся в 400 млн. долл. Это 1 млрд. в долларах нынешних.

Мобуту подолгу жил здесь с многочисленной свитой, это был настоящий королевский двор, приемы, пиры проходили ежедневно. Одного шампанского из Франции сюда завозилось 10 000 бутылок в год. В столице Мобуту теперь бывал редко, даже иностранные послы и главы государств летали на встречи сюда.

Все закончилось через 10 лет, в 1997. Режим пал, Мобуту бежал за границу. С тех пор дворец заброшен и сейчас находится на последней стадии запустения. Как и весь город. Гигантские для Заира (и не только) деньги, выкинутые на эту прихоть диктатора, были украдены у страны и просто спущены в унитаз.

Зато в 2010 г. у Гбадолите появился побратим в России: село Прасковеевка под Геленджиком. Там в лесах посреди заповедника на 68 га вырос мега-дворец за 1 млрд. долл.

Стройкой руководил Сергей Колесников, бизнесмен из ближнего путинского круга. В 2010 г. он сбежал на Запад. И рассказал, на какие деньги строилось путинское Гбадолите. Как оказалось – на откаты с медицинского бюджета. Вместо больниц – дворцы для вождя.

Все подходы к дворцу тщательно охраняются ФСО. Хозяин приезжает несколько раз в год, обычно на вертолете, изредка – на яхте. Яхта называется «Олимпия», она весь год стоит в Сочи, недалеко от резиденции «Бочаров ручей».

Флаг над яхтой интересный. Каймановы острова, однако.

По свидетельству Дмитрия Скарги (бывший директор «Совкомфлота»), яхту «Олимпия» Путину подарил Абрамович в 2002 г. в качестве взятки. А Дмитрий Скарга как раз перегонял её с верфи в Европе в Сочи. Цена игрушке – 50 млн. долл. Яхта оформлена на оффшорную фирму с Каймановых островов. Такой архипелаг недалеко от Гондураса.

6 августа 2011 г. Яхта «Олимпия» около частного дворца Путина в Прасковеевке. Путин с Медведевым и гостями приехали отдохнуть. Быстроходный катер доставляет людей на берег (позднее там построят свой причал, чтоб яхта могла подходить прямо к берегу). Яхту сопровождают два сторожевых корабля и несколько катеров ФСО. В день визита был запрещен выход в море любых плавредств в этом районе, даже рыбацких лодок. Чтоб не мешали новым «царям».

Весело, конечно. У президента России Путина в порту в Сочи стоит частная яхта, подаренная в качестве взятки. Он на ней ездит во дворец, построенный на откаты. Под гордым флагом Каймановых островов, где у него тоже свои оффшоры. Вот это, друзья, и называется клептократия. Африка ближе, чем вы думаете.

3.Духовные скрепы банту.

Как и Путин, Мобуту в годы своего правления периодически устраивал «выборы» для формального продления его полномочий. «В нашей африканской традиции вождь может быть только один. Кто-нибудь когда-нибудь видел деревню с двумя вождями?», — спрашивал Мобуту у своих подданных. Те ничего подобного не видели и переизбирали его на очередной срок.

Правда, по части технологий Мобуту был, пожалуй, круче. Выборы проводились раз в 7 лет, кандидат был только один, а бюллетеней – два. Зеленый и красный. Зеленый был «за мир и единство», красный – «за перемены и беспорядок».

Надо было выбрать бюллетень нужного цвета и опустить в урну на виду у всех. И никаких там открепительных талонов, каруселей, махинаций с протоколами в ГАС «Выборы». Все просто. В итоге Мобуту стабильно набирал под 100%. В 1970 г., например, против него на выборах проголосовало 157 (Сто пятьдесят семь) чел.

«У нас нет оппозиции. Я даже не знаю как вам сказать… Нам не нужна оппозиция. Мы — банту» (из интервью Мобуту западным журналистам).

Оппозиция, конечно, была. Под разными флагами, разные деятели – но была. Но с ними в бантустане Мобуту не церемонились. Так, один видный вождь оппозиции Пьер Мюлеле как -то попал в тюрьму к мобутовским костоломам. Ему выдавили глаза, отрезали гениталии, потом поэтапно – руки и ноги. Так он и умер. «Наша заирская однопартийная система – и есть самая высшая форма демократии» (из высказываний Мобуту).

Пропаганда мобутизма, «африканской идентичности», отрезание гениталий оппозиционером удачно дополнялось акциями примитивной саморекламы, которые периодически проводил Мобуту. Нет, с журавлями он не летал и за щуками по два часа не гонялся. Но кое-что было похоже.

Киншаса, столица Заира, 1974 г. Спортивное шоу для народа. Мобуту оплатил «бой века» в Заире за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Две легенды мирового бокса (оба – афро-американцы) и Мобуту третий с ними.

Мобуту показывает Мухаммеду Али свою резную трость с орлом:

Эта трость – важная деталь, Мобуту ходил с ней везде.

С такой палкой ходили мвато-ямво – правители царства Лунда, которое было в бассейне реки Конго в 16-19 вв. Это символ власти. Другим символом власти в бассейне реки Конго была шкура леопарда (см. пилотку на голове у Мобуту). Появляясь в таком прикиде, Мобуту хотел показать, что он не просто диктатор, вылезший не пойми откуда. Он – царь, мвато-ямво с орлами.

Среди банту популярен оккультизм, люди массово верят в магию, духов и колдунов. Про трость Мобуту распускались слухи, что она заколдованная, что её не могут поднять и 10 человек, а вождь носит с легкостью, т.к. наделен магической силой. Мракобесие с успехом служило режиму.

Мобуту и сам верил в магию. Он выписал из Гвинеи и Сенегала две бригады мощных колдунов, известных по всей Африке. Они давали ему советы по внутренней и внешней политике, помогали созданию его культа среди суеверных африканцев. Мобуту никогда не скупился на колдунов и щедро оплачивал их из бюджета.

Еще одним способом завоевать сердца народа были локальные войны. В этой области Мобуту тоже знал как себя подать.

1983 год. Мобуту (с поднятой тростью) и его друг — диктатор Чада Хиссен Хабре (в белом). Это события чадско-ливийской войны. Был такой локальный конфликт, куда Мобуту вмешался на стороне Хабре. Крутой вождь с палкой в окружении крутых ребят.

Хабре, кстати, теперь отбывает пожизненное за 40 000 убийств в период своего пребывания у власти. Каддафи, с которым он воевал, тоже свергли и линчевали. И Мобуту, который воевал на стороне Хабре, свергли и он умер в изгнании. Жизнь диктаторов полна неожиданностей.

4.Падение режима.

К концу 1980-х гг. дела у крутого парня царя-колдуна Мобуту стали идти все хуже. Разворовав страну и создав ужасный инвестиционный климат, Мобуту вызвал серьезный экономический кризис. До 20% бюджета страны тратилось на содержание самого диктатора и его «двора». Пока Мобуту купался в роскоши, внизу царили нищета и разруха.

Также накопились серьезные проблемы на границах. Мобуту любил влезать в чужие дела, участвовать в разных междуусобицах у соседей. В итоге это вышло ему боком. В 1996 г. на дальней восточной границе Заира вспыхнуло анти-мобутовское восстание. Во главе стоял Кабила – давний вождь оппозиции, все 30 лет он не признавал Мобуту и боролся с ним (из эмиграции).

Как только повстанцы отвоевали небольшой кусок территории, им немедленно оказали военную помощь ряд соседних стран, с которыми Мобуту был на ножах (Руанда, Уганда и проч.). Повстанцы перешли в наступление. Армия, на которую Мобуту возлагал большие надежды, оказалась ненадежной. Они не горели желанием умирать за диктатора. Население встречало повстанцев как освободителей.

После полугодовой гражданской войны войска Мобуту бежали, а повстанцы триумфально вошли в столицу. Сторонников Мобуту стали линчевать прямо на улицах. Можно было только диву даваться, куда ж делись те 99-100%, которые он набирал 30 лет.

Киншаса, столица Заира, май 1997 г. Восставший народ на улицах города. Портреты диктатора летят в огонь.

Еще Киншаса в момент революции 1997 г. На земле — пленные сторонники Мобуту перед казнью. Люди с оружием – анти-мобутовские повстанцы.

Кстати, оружие этим ребятам продавал в том числе Виктор Бут. В обмен на алмазы. Но и с Мобуту он тоже вел дела. Деньги есть деньги. Именно к Буту диктатор обратился в последний момент, когда надо было срочно зафрахтовать самолет для бегства из страны. ГРУ-шная мафия, стоявшая за Бутом, спокойно наживалась на обоих участниках конфликта.

Виктор Бут и его киношный образ в исполнении Н.Кейджа («Оружейный барон», 2005 г.). Фильм хороший, но к реальному Буту герой Кейджа с его высокими моральными переживаниями об убитых африканцах отношения не имеет.

Самолет для Мобуту все-таки успели подать, по нему даже стреляли вслед, но он смог взлететь и улетел в Того – небольшую африканскую страну, где у Мобуту был друг-диктатор. Мобуту запросил политическое убежище во Франции, но ему отказали. Он перебрался в Марокко, где вскоре умер.

Вся мобутовская элита, включая семью диктатора, тоже рванула за границу, благо там уже было припасено на черный день. Страна, которой они рулили столько лет, осталась у разбитого корыта.

5.Эпилог.

Говорить о сходстве мобутизма и путинизма можно долго. Параллелей действительно много . Путинский уголовно-чекистский режим в России к настоящему моменту сложился и заматерел. И никуда уходить от кормушки они, конечно, не собираются. Будут сидеть как Мобуту в Заире. До последнего. Пока на взлёте не будут стрелять вслед улетающему самолету. Если им будет, куда улететь.

Аналога этому режиму в прошлой истории России тоже нет, это не СССР и не старая империя Романовых. Это новообразование. В чем-то карикатурное, в чем-то жестокое и опасное, как и любая диктатура Третьего мира. А главный политический конфликт в России на самом деле — очень простой. Это борьба между теми, кто хочет жить в бантустане

И теми, кто в бантустане жить НЕ хочет.

Не хочет лечиться в таких больницах как в Конго.

Не хочет ездить по таким дорогам как в Конго.

И слушать пропаганду про похождения кремлевского мобуты. Сколько щук и амфор вождь наловил и кого он там поднял с колен (своих друзей-миллиардеров, видимо).