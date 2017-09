Несколько секретов, которые помогут избежать обмана при покупке чая 5 14.09.2017, 8:59

Выбрать упаковку чая, чтобы получился настоящий благоухающий напиток – большое искусство.

К сожалению, даже цена не гарантирует качества — подделывают и дорогие чаи: подмешивают старые листья и черенки, могут продать выдохшееся сырье, замаскированное искусственными красителями и ароматизаторами. Подделка, которую очень сложно распознать на глаз, — это вторично переработанный спитый чай.

AdMe.ru делится общими признаками качественного черного и зеленого чаев, которые помогут вам сориентироваться при выборе напитка.

Качество сухой заварки

Качественный чай — это цельные листья, скрученные в зависимости от вида.

Зеленый чай обладает серебристо-зеленым цветом, черный — землисто-коричневым. Цвет заварки ровный и однородный. Типсы, почки чайного листа, в черных чаях золотистого цвета, в зеленых — серебристого.

Чаинки должны быть примерно одного размера и формы. Чем ниже сорт чая, тем больше в нем ломаных грубых листьев, стеблей, чаинок другого цвета.

Качественный чай имеет влажность 3–6 %. При влажности около 20 % в чае заводится плесень. Пересушенный чай лишен полезных свойств. Разотрите между пальцами несколько чаинок, если они легко рассыпаются — чай пересушен.

Сухая заварка не должна пахнуть пылью, затхлостью, плесенью, гарью, металлом или чем-то посторонним. Запах должен быть приятным и не резким.

Чай

Свежий качественный чай при заваривании образует желтовато-коричневую пенку. Чем старше чай, тем хуже пенообразование.

Настой качественного чая прозрачный, не мутный. Цвет настоя черного чая красно-коричневый, красный. Зеленого — соломенный, желто-зеленый, светло-зеленый.

Вкус приятный и многогранный. С небольшой горчинкой, терпкостью и с нотами цветов, фруктов, орехов или молока. Если чай горький, с неприятным привкусом гари, плесени, пластика — такой чай пить не стоит.

Если натуральную заварку залить холодной водой, то вода останется прозрачной или слегка изменит цвет. Чай, который заваривается в холодной воде, содержит красители. Положите в чай дольку лимона — натуральный чай быстро посветлеет, обработанный красителями не изменит цвет.

Если запах слишком резкий и стойкий либо, напротив, быстро улетучивается, если он не раскрывается и не меняется — это искусственный аромат.

Заварка

У качественного чая заварка — развернутые листья, у низкосортного — чайный лом.

Разварившаяся заварка не должна пахнуть подвалом, вениками, мокрой тряпкой.

Чайное дно должно пахнуть чаем с нотками трав, цветов, сухофруктов или моря.

Чай в пакетиках

Такая упаковка дает возможность скрыть содержимое, и недобросовестные производители смешивают нормальное сырье со старым или даже испорченным, добавляют чайную пыль и крашеные опилки.

Если бурый порошок сквозь пакетики пачкает коробку — внутри чайная пыль.

Разрезав пакетик, можно увидеть мелко нарезанный чайный лист, а можно и сомнительную смесь. Мельчайшие разноцветные шарики — это ароматизатор.

Если чайный пакетик заваривается в холодной воде и красит белые поверхности, значит, содержимое с красителями.

Качественный чай в пакетиках встретить практически невозможно. Лучше отдать предпочтение листовому чаю. А если вам не нравятся плавающие чаинки, можно использовать чайное ситечко.

Упаковка чая

Срок годности чая с момента сбора не превышает 3 года (если это не пуэр). На упаковке должны быть указаны не только дата фасовки, но и время сбора.

Идеально, когда чай упакован в месте сбора.

У подлинного качественного чая на пачке обязательно будет логотип.

Китайский чай экспортирует только China National Tea & Native Product Import & Export Corp. — это должно быть указано на упаковке. Также указывается, что это «Продукт Народной Республики Китай» (Produce of the Peopled Republic of China). Надписи Made in China на настоящем китайском чае не бывает.

На индийских чаях надпись Made in India может присутствовать. Также бывает указано: «Индийский чай Тоша», «Индийский чай Дэвенпорта», «Индийский чай С.Т.С.»

Подлинный цейлонский чай обязательно имеет на упаковке логотип со львом и надпись Packed in Sri-Lanka.