Лукашенко устроил «Голодные игры» 20 14.09.2017, 9:25

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кадр из фильма голодные игры

В конце третьей части, согласно сценарию, диктатуре приходит конец.

Похоже, что правитель Беларуси Лукашенко посмотрел голливудские «Голодные игры», пишет «Салідарнасць».

По фильму (и книге) государство Панем контролируется властью из столицы – Капитолия, живущего за счет тяжелого труда жителей двенадцати округов.

Капитолийцы процветают, наслаждаются богатством и излишествами, в то время как в остальных районах обычные люди живут в страхе и крайней нищете.

Правительство создало «Голодные игры», которые транслируются по телевидению на всю страну, как меру подавления народного бунта. Единственному оставшемуся в живых победителю власть обеспечивает сытую и безбедную жизнь.

Президентом Панема (диктатором Капитолия), власть которого не имеет никаких ограничений, является Кориолан Сноу. Одна из самых известных его цитат: «Голодные игры проводятся, чтобы дать людям надежды (точнее призрак надежды), и только надежда сильнее страха».

Теперь о реальности. Белорусские власти активно готовятся к проведению в Минске Евроигр-2019. Неделей ранее президент Беларуси озвучил, что созданы оргкомитет во главе с премьер-министром, подкомитеты по всем направлениям и Дирекция Европейских игр. По его словам, «к нам уже приезжают различные группы экспертов, консультанты для обсуждения всех деталей, связанных с подготовкой Евроигр, правительство регулярно информирует, что работа ведется, и мы движемся в правильном направлении».

— Но меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной — страна Играми еще не живет, — заявил Лукашенко.

Колумнисты уже отреагировали, почему «страна не живет Играми», отметив, что когда начинаются проблемы с хлебом, становится не до зрелищ. А форумчане уточнили: «Передайте, что страна живет низкими зарплатами и нищенскими пенсиями. Не до игр! Разве что – голодных».

Впрочем, похоже, голливудские «Голодные игры» глава государства все же смотрел и что-то даже намотал на ус. Слишком уж ярок ассоциативный ряд. Вопрос в том, досмотрел ли он трилогию до конца и сделал ли выводы?

Спойлер: в конце третьей части диктатуре приходит конец.