В Минске «оживили» персонажей белорусской мифологии 3 14.09.2017, 9:40

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Валерий Славук

Уникальный художник из Коханово открыл выставку в Дворце искусств.

13 сентября в минском Дворце искусства открылась выставка известного белорусского графика, мастера книжной иллюстрации Валерия Славука. Как сообщили orsha.eu в администрации Республиканской художественной галереи, мероприятие приурочено к 70-летию автора.

Валерий Славук родился в 1947 году в Коханово. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, учился у Василия Шаранговича.

Лауреат Государственной премии Беларуси, премии «Лучший иллюстратор года», премии «Золотой фолиант» в номинации «Лучший мастер» национального конкурса «Искусство книги». Награжден медалью Франциска Скорины и медалью «За заслуги в изобразительном искусстве» Белорусского союза художников. Лучший художник Европейского общества научной фантастики. Профессор кафедры графики Белорусской государственной академии искусств. Список регалий Валерия Славука можно продолжать еще и еще.

Широко известны его иллюстрации к книгам «Айвенго» Вальтера Скотта, «Шляхтич Завальня» Яна Борщевского, «Весна осенью» Владимира Короткевича, белорусских народных сказок «Вдовий сын», «Аленка», «Чудесный мир» и многих иншых.

На рисунках Славука присутствуют персонажи чрезвычайно богатой белорусской мифологии - Опивень, Бадзюля, Увишник, Дамавик и многие другие. Выставку Валерия Славука можно посетить до 22 сентября.