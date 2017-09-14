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Криштиану Роналду установил еще один рекорд Лиги чемпионов

  • 14.09.2017, 10:10
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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Знаменитый футболист - лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов со 107 мячами.

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов с пенальти.

Реализовав 11-метровый в матче группового турнира против АПОЭЛа (3:0), он довел число голов с "точки" до 12 и обошел Лионеля Месси из "Барселоны" (11), сообщает «Прессбол».

Роналду также является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов со 107 мячами. У ближайшего преследователя — того же Лионеля Месси — 94 гола.


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