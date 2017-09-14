Арт-директор «Дожинок» объяснил, почему они так выглядят 11 14.09.2017, 10:37

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По мнению властей, «креативные» задумки не всегда понятны сельскому зрителю.

Каждую осень белорусские агрогородки отмечают праздник тружеников села «Дожинки». Пожалуй, только Беларусь уделяет столько внимания этому древнему обычаю. В честь завершения жатвы устраиваются целые красочные представления с чествованием лучших работников, парадом, концертом и обязательными соломенными скульптурами.

Журнал «The Village Беларусь» побеседовал с директором Смолевичского РОМЦ Владимиром Гавриковым, который координирует подготовку районных «Дожинок», и узнал, каких артистов любят сельские зрители, и почему местные жители соревнуются за право провести фестиваль.

«Креативные задумки не всегда понятны сельскому зрителю»

При подготовке программы мы руководствуемся не только юмором, но и пожеланиями передовиков и руководства сельского хозяйства — что бы они хотели увидеть. Все-таки праздник делается в первую очередь для людей.

Для нас всегда важно мнение зрителя, потому что у творческого человека могут быть какие-то свои идеи, креативные задумки, но они не всегда понятны зрителю, особенно сельскому. Если брать город Минск, то там публика более искушенная и, может, продвинутая. А от сельских тружеников я вижу пожелания, чтоб песни были больше народного плана, времен их молодости, 80-х, 90-х годов. По крайней мере, я с этим сталкивался. Многие любят песни «Песняров», лирические композиции, из кинофильмов. Поэтому надо учитывать пожелания зрителей и соблюсти все законы массовой режиссуры.

Конечно, на площадке бывают форс-мажоры, но мы их стараемся повернуть так, будто это задумка режиссера. Но непредвиденные ситуации чаще случаются не с артистами, а с теми, кто редко выходит на сцену — обычно это гости или награждаемые. Могут не туда пойти, что-то забыть, разволноваться. Поэтому мы всегда их поддерживаем и подбадриваем аплодисментами.

«У нас в районе целое соревнование»

Это мероприятие очень важно. У нас в районе целое соревнование среди сельхозпредприятий — на базе кого будут проходить следующие «Дожинки». Ведь здесь не только развлекательный фактор, но и благоустройство поселка, и наведение порядка на территории, и ремонт отдельных зданий–сооружений. Ну и, в конце концов, это праздник. Не так часто в маленьких агрогородках проходят торжества такого масштаба.

Агрогородок Слобода, который примет нынешние районные Дожинки, находится совсем близко от Минска, всего 15 километров. Думаю, на него, как обычно, приедет много минчан. И мы приглашаем, конечно же, на большие праздники, такие как Дожинки и День города, наших друзей, партнеров, коллег. Еще в этом году приедут представители городов-побратимов. Ведь тут не только экономические связи, но и культурный обмен, например, традициями. Что-то они у нас словят, что-то мы у них подсмотрим.

После Дожинок сразу будет День города Смолевичи, и потому у меня не будет времени посидеть, отдохнуть. Просто не «выплываешь» из этого состояния. Конечно, это все сложно и ответственно, но главное, чтоб приносило тебе и людям удовольствие.

Всегда нужно заниматься тем, чем нравится. А если не нравится, то лучше и не браться.

«Праздник — это апофеоз»

Я работаю в должности руководителя в Смолевичском районном организационно-методическом центре три года, но вообще занимаюсь режиссурой уже пятнадцать лет, после того, как обучился по специальности «организация культурно-массовых мероприятий и зрелищ».

Районные «Дожинки» отмечаются каждый год. Это традиционный праздник белорусского этноса, поэтому он никогда не меняется, и всегда проходит у нас в сентябре. Это масштабное мероприятие. По окончании всех осенних полевых работ мы чествуем тружеников села, которые принимали участие в уборочной кампании. Праздник проходит обязательно в агрогородке одного из сельхозпредприятий. В этом году он будет на базе ОАО «Озерицкий-Агро» — это агрогородок Слобода Озерицко-Слободского сельсовета.

Мероприятие рассчитано на целый день, начало уже в 11 часов. Но до этого, конечно, проводится большая подготовительная работа. Я отвечаю, в основном, за концерт на празднике и творческую часть. Все начинается с того, что нам приходит в голову какая-то идея. Затем разрабатываем концепцию: что конкретно мы хотим, какой будет темп праздника, чем заполним рамки, основное концертное мероприятие и так далее. И уже за полгода до начала «Дожинок» и торжественной части замысел готов.

Для меня самое сложное — это подготовительный период, а не само мероприятие. Праздник — это апофеоз того, что было проделано ранее. Сложна подготовка: все согласовать, чтобы слаженно сработали службы, объекты, направления, был организован подвоз артистов, костюмы, электроснабжение, аппаратура, свет, оформление площадок, ну, вы понимаете. Тут очень много технических моментов, за которые отвечает техническая группа. А художники уже занимаются своими вещами.

Вместо каравая — трактор

В этом году параллельно с основной площадкой, где будет проходить чествование передовиков жатвы 2017 года «Слава табе, хлебароб», у нас еще для зрителей и гостей праздника станут работать дополнительные площадки, где пройдет концертно-развлекательная программа «А ў нас сення Дажыначкі».

Еще состоится районный этап соревнований молодых семей «Властелин села»: в программе знакомство с участниками «Вітаем па-беларуску», конкурсы «Сялянская эстафета» и «Па дровы», оценка выставок достижений семей, кулинарных способностей хозяек и подворий. Будет выставка-конкурс караваев от сельхозпредприятий «Каравайная плошча» и кулинарное шоу национальных блюд городов-побратимов Смолевичей. Это Мытищи, Белореченск, Кагальницкий район Российской Федерации, Вжесинский повят (Польша), китайский город Иу. И в этом году добавится еще один, когда подпишут договор с молдавским городом Басарабяск о дружбе и сотрудничестве. Но это будет уже в рамках Дня города, на следующий день после Дожинок.

Кроме того, будет организовано праздничное шествие победителей жатвы, работников сельхозпредприятий под названием «Пераможцы жніва–2017». Это когда каждое предприятие идет своей колонной, и впереди — сельскохозяйственная техника и духовой оркестр. Все это оформлено девочками в национальных костюмах с традиционными снопами, караваями и другими атрибутами жнива. Замыкают шествие творческие коллективы с гармониками.

«Дожинки» проходят в белорусском традиционном стиле, но с добавлением некоторых современных атрибутов. Если раньше в этнологии символом шествия был сноп или каравай, то теперь, вы понимаете, уже современная техника. Но это не мешает основной идее праздника — показать тружеников села, которых не всегда замечают в повседневной жизни. Как говорится, на каждом празднике свои герои.

«Сымониха прибудет на вертолете»

На нашем празднике будут выступать лучшие творческие коллективы района, а также гости: арт-группа «Маракасы» из города Минск, группа «Дрозды». Еще один гость — наш давний друг, который всегда с большим удовольствием принимает участие в наших праздниках, экс-солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Программа охватывает все категории аудитории. Допустим, утром до торжественной части, до 13 часов, у нас на концертной площадке выступают народные, фольклорные коллективы — для более пожилого возраста. Параллельно работает зона для малышей — игровой городок, батуты, аттракционы, аниматоры, карусели, сладкая вата, попкорны.

В торжественной части программа больше рассчитана на передовиков предприятий: «Гимн хлебу», «Слава труду», традиционный юмор. Например, один из наших персонажей, Сымониха, в прошлом году приехала на «Дожинки» на велосипеде, а в этом прибудет уже на вертолете. Вернее, спускаться с вертолета будет парашютист в народном костюме, а выбежит на сцену уже актриса — художественный руководитель Смолевичского городского Дома культуры Наталья Винцукевич.

Соломенные скульптуры делают сами работники сельскохозяйственных предприятий. Допустим, соломенный замок с надписью «БЕЛАЗ» возвел СПК «Первомайский», который входит в холдинг ОАО «БелАЗ». Каждый делает так, как ему подсказывает фантазия. Мне кажется, для обывателей это забавно, ничем не мешает, как говорит молодежь, прикольненько. Все останавливаются, фотографируются.

Что такое «Дожинки»?

Первые «Дожинки» в истории суверенной Беларуси прошли в Столине в 1996 году, где еще с советских времен традиционно устраивалась ярмарка. Правда, тогда этот праздник назывался «Полесский кирмаш». На улицах и в парке разбивали шатры, устанавливали декоративные заборы из лозы и всячески создавали «сельский» дух.

Свое имя «Дожинки» получили в 1997 году, когда вышло первое постановление Совмина от 11 июля 1997 года «О целесообразности проведения… <> республиканской ярмарки тружеников села» за подписью Петра Прокоповича. После этого город Мосты (Гродненская область) принял фестиваль. Постановлением Совмина было специально выделено 4,6 миллиарда «на расходы, связанные с приобретением и изготовлением наград для победителей республиканского соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур». Также в качестве спонсора выступил Мингорисполком, который предоставил два трактора «Беларусь» производства МТЗ.

С 2014 года формат праздника изменился. Лукашенко решил, что начало осени — не лучшее время для подведения итогов сборочной кампании. И потому он выдвинул предложение, чтобы лучших аграриев чествовали на республиканском уровне в начале календарного года, а саму церемонию проводили во Дворце Независимости.

Сами же «Дожинки» решили проводить в районах на базе одного из агрогородков. Так, по мнению Лукашенко, их за десяток лет приведут в порядок. На областном уровне фестивали организовываются в районных центрах, за исключением городов областного подчинения и тех, где уже проводились «Дожинки». Выбранный населенный пункт предварительно облагораживается: проводится реконструкция основных улиц, строятся новые объекты, а учреждения культуры получают дополнительное финансирование. Каждый район имеет свою эмблему праздника.

Сегодня «Дожинки» как массовое мероприятие почти не отличаются от других народных гуляний в Беларуси. Колорит придают разве что инсталляции из соломы, сена и овощей, изображающие символы сельскохозяйственных работ.