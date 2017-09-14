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Колорадский жук и дикий кабан съели?

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  • 14.09.2017, 10:59
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Урожай картофеля в этом году в Беларуси будет меньше прошлогоднего.

В Беларуси в 2017 году ожидается урожай картофеля в 5,7 млн тонн, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В хозяйствах всех категорий ожидаемое производство картофеля - 5,7 млн т, овощей - 1,7 млн т, плодов и ягод - 480 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах ожидаемое производство картофеля составляет 1105 тыс. т, овощей - 569 тыс. т, плодов и ягод - 102,3 тыс. т.

По информации на 13 сентября, в сельскохозяйственных организациях накопано 177,9 тыс. т картофеля. Всего убрано 17,6% площадей при средней урожайности 328 ц/га.

Вместе с тем, в 2016 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило о валовом сборе картофеля на уровне 6 млн тонн, при урожайности 252 ц/га. Отмечалось, что около 80% урожая (4,8 млн тонн) собрано в личных подсобных хозяйствах Беларуси.


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