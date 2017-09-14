Белоруска в Италии: За уборку в университете Падуи платили €1400 30 14.09.2017, 11:31

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Юлия (с цветами) с семьей

40-летняя уроженка города Барановичи пятнадцать лет живет в Италии.

Юлия Шейка рассказала intex-press.by, почему уехала за границу, что ее удивило в местных школах, чем увлекаются итальянцы и какую привычку она у них переняла:

О переезде

В начале 2000-х мой заработок (я трудилась на одном из барановичских предприятий, затем продавцом на рынке) составлял около $100. На тот момент я воспитывала 4-летнюю дочь Дашу, и этих денег нам не хватало. Все мои мысли были о том, как обеспечить свою семью.

Как-то я встретила подругу, которая живет в Италии. Мы разговорились, и я попросила ее взять меня с собой. Италия нравилась мне, а незнание языка не пугало. Подруга заверила, что язык выучить несложно и работу найти возможно, а зарплата будет намного выше, чем в Беларуси. Я решила: поработаю пару лет, заработаю на квартиру и вернусь в Барановичи. Мои родители, узнав об отъезде за границу, сначала испугались, но, выслушав меня, поддержали и согласились присмотреть за Дашей. В 2002-м я сделала себе туристическую визу и уехала с подругой в небольшой город Падуя.

Об условиях жизни и работе

Некоторое время я жила у подруги. Она помогала с поиском работы: составляла резюме, ездила со мной на собеседования. Я устроилась горничной в итальянскую семью. В доме я должна была находиться постоянно. В день у меня было два часа свободного времени, два дня в неделю я могла посвятить личным делам. В мои обязанности входило поддерживать в доме чистоту и готовить. В месяц платили около $800. Часть этих денег я отправляла родителям.

Спустя пару месяцев я уволилась. Сняла квартиру и нашла работу горничной по часам. Платили хорошо – около 8 евро в час. Когда закончилась виза, я осталась в Италии и через два года получила вид на жительство. Устроилась в агентство по уборке в университет медицины в Падуя. График: с 6 до 9 утра и с 5 до 9 вечера, иногда выходила в нерабочее время. В месяц платили около 1400 евро, а за выходы в нерабочее время доплачивали 10 евро в час. В агентстве проработала около четырех лет. В этот период забрала к себе в Италию дочку.

Через некоторое время я встретила своего будущего мужа Джузеппе, вышла замуж и вместе с Дашей мы переехали жить к нему в поселок Гранце. Сейчас я не работаю, занимаюсь домом.

Юлия с мужем Джузеппе

О стране и языковом барьере

Когда я приехала в Италию, мне показалось, что я попала в сказку: роскошные старинные здания, красивая архитектура, шикарные дороги. Я просто влюбилась в эту страну.

Первые два года было сложно привыкнуть к климату: летом очень жарко. Но радовало, что зимы не такие суровые, как в Беларуси. Также были сложности с языком. Язык учила по детским мультфильмам, с подругой общалась только на итальянском (об этом мы сразу договорились), а когда появилось больше свободного времени, стала посещать языковые курсы.

Большим плюсом было то, что я жила среди итальянцев и постоянно слышала их речь, поэтому спустя пять месяцев я начала понимать итальянцев, а еще через три – стала им отвечать на ломаном итальянском. Если что-то не могла сказать, объясняла с помощью жестов.

О местных школах

Когда Даша пошла в Италии в школу, я заметила, что школьная программа слабее, чем в Беларуси. Итальянские школьники не изучают иностранную литературу и поверхностно

изучают культуру других стран. А вот в итальянских университетах программа, наоборот, очень сложная. И Даша сейчас жалеет, что не получила образование в Беларуси.

В Италии принято, что родители отводят и забирают детей из школы до тех пор, пока им не исполнится 15 лет. Я так и не поняла зачем. В школах нет общих родительских собраний – беседы с родителями проходят индивидуально.

Еще удивило, что итальянцы оканчивают университет в возрасте около 30 лет и молодыми считают людей до 35. И когда я говорю, что у меня есть дочь, итальянцы думают, что ей около 10 лет, но никак не 20.

Юлия Шейка около собора Дуомо в Милане

О развлечениях

Итальянцы очень любят танцевать и часто ходят на дискотеки. В Италии есть танцевальные клубы, где помещение разделено на комнаты. Каждая комната – свой танцевальный стиль, и любой может попробовать себя в новом направлении.

Большинство итальянцев начинают обучаться танцам, выйдя на пенсию. Например, мой 52-летний друг специально ездит на Кубу, где берет уроки по латинским танцам. Еще одна особенность итальянцев: для них понятие веселиться не означает идти в шикарный бар, чтобы пить и есть там до потери памяти. Для них веселье – это прогулка по городу с посещением различных выставок, галерей и т. д.

О еде и ценах

Традиционные блюда в Италии – пицца и лазанья. Причем пицца, которую белорусы делят на четверых, здесь считается нормальной порцией на одного человека. Раз в неделю итальянцы кушают пиццу в ресторане.

В Италии готовят еду ежедневно, а не варят кастрюлю супа на три дня. На столе обязательно должны быть вино, фрукты, оливковое масло и сыр. У итальянцев есть привычка, которая появилась и у меня – пить эспрессо после обеда. Своему мужу я готовила некоторые наши блюда. Ему нравится сельдь под шубой, «Оливье». Правда, он долго не мог понять, как можно объединять овощи, рыбу и майонез.

Продукты в магазинах итальянцы закупают раз в неделю. Литр молока стоит 70–80 центов, шесть яиц – 1,2 евро.

Снять трехкомнатную квартиру (120 кв. м) в нашем поселке можно за 350 евро. В Падуе дороже: квартиру в 40 кв. м я снимала за 550 евро.

Домой я приезжаю один раз в два года. В Италии мне нравится, но я скучаю по семейным праздникам. Особенно по Новому году. Возвращаться в Беларусь не планирую: моя семья уже в Италии.