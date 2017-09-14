В Москве за день эвакуировали более 100 тысяч человек 8 14.09.2017, 11:41

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В течение 24-х часов поступили анонимные звонки о минировании более 70 зданий.

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

По его данным, в среду в течение дня в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. «Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания», - сказал собеседник агентства.

По его данным, на время обследования зданий эвакуировать пришлось свыше 100 тыс. горожан.

Накануне источник сообщил, что по факту заведомо ложных сообщений о террористических актах правоохранительные органы завели уголовное дело. К оперативной работе подключены сотрудники спецслужб.

В среду, 13 сентября, в экстренные службы крупных российских городов продолжили поступать сигналы о минировании социальных объектов.

Такие звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах продолжаются с воскресенья 10 сентября. Сообщения о минировании поступают в службы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда. Счет попавших под эвакуацию идет на десятки тысяч человек.

Пока ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились.