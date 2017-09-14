Пес вступил в предвыборную гонку на должность мэра города в Канаде 14.09.2017, 11:47

Финн — неутомимый труженик породы австралийская пастушья собака.

Дрессировщик собак Гленн Редмонд из Сент-Джонса (Канада) опубликовал видеоролик с псом по кличке Финн, который очень хочет занять должность мэра, пишет 120.su.

Финн — неутомимый труженик породы австралийская пастушья собака, и он планирует помогать малому бизнесу и всячески содействовать общественным работам, направленным на благоустройство города.

Гленн добавил, что у пса, обожающего совершать долгие прогулки, уже имеется план действий по поводу того, что предстоит сделать в первую очередь, так что Финн нацелен «работать днями и ночами», чтобы жизнь в городе стала гораздо лучше.