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Пес вступил в предвыборную гонку на должность мэра города в Канаде

  • 14.09.2017, 11:47

Финн — неутомимый труженик породы австралийская пастушья собака.

Дрессировщик собак Гленн Редмонд из Сент-Джонса (Канада) опубликовал видеоролик с псом по кличке Финн, который очень хочет занять должность мэра, пишет 120.su.

Финн — неутомимый труженик породы австралийская пастушья собака, и он планирует помогать малому бизнесу и всячески содействовать общественным работам, направленным на благоустройство города.

Гленн добавил, что у пса, обожающего совершать долгие прогулки, уже имеется план действий по поводу того, что предстоит сделать в первую очередь, так что Финн нацелен «работать днями и ночами», чтобы жизнь в городе стала гораздо лучше.


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