Суд вынес последний приговор по делу Ошмянской таможни 5 14.09.2017, 11:53

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13 фигурантов громкого дела признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

В четверг, 14 сентября, суд Октябрьского района Минска огласил последний приговор бывшим сотрудникам Ошмянской таможни, пишет tut.by.

За полчаса до оглашения приговора возле зала заседаний собрались десятки людей. Уже традиционно те сотрудники таможни, которые находились во время процесса не под стражей, приехали с огромными клетчатыми сумками на случай, если их арестуют в зале суда. Так происходило в других судах Минска, когда выносился очередной приговор.

— Как вы думаете, сколько дадут? — обсуждали перед приговором бывшие таможенники. — Шесть, да? Говорят, потом можно будет надеяться на амнистию.

— Ты только не плачь, — обнимает жену один из обвиняемых. — Лично я уже свое отплакал. Иди занимай очередь, садись поближе и сможешь мне еще пожать руку на прощание, когда будут надевать наручники.

В зал не смогли попасть все желающие. Родственники стали кричать:

— Зачем пустили журналистов? В коридоре стоит отец обвиняемого! Сколько можно над нами издеваться? Два с половиной года издеваетесь и продолжаете. Дайте родным последний раз посмотреть на мужей, детей и отцов.

Суд проходил в открытом и частично закрытом режиме. Из 13 человек 5 находились не под стражей, а под домашним арестом.

Все фигуранты судом Октябрьского райна признаны виновными и приговорены к лишению свободы с конфискацией имущества. Наказание таможенники будут отбывать в колонии в условиях усиленного режима.

Стельмах Алексей и Находко Александр, Павлович Александр — 5 лет;

Кузьмич Игорь, Осипович Александр, Назаров Александр, Пашкевич Чеслав, Мороз Руслан, Клыго Дмитрий, Харевич Сергей, Зарецкий Дмитрий, Карпович Николай — по 6 лет;

Турлиц Михаил — 7 лет.

У осужденных будет конфисковано имущество: дачный домик, 2 земельных участка, гараж, 2 ружья и 3 патрона, автомобиль Seat и небольшие денежные суммы.

Напомним, весной 2015 года были задержаны 58 сотрудников пропускного пункта Каменный Лог. Их обвинили в получении взяток на сумму в 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Почти год в различный судах Минска проходили заседания.

29 декабря Минский областной суд вынесен приговор уже бывшему начальнику Ошмянской таможни Ивану Неверкевичу. Его признали виновным в получении взяток на сумму в 50.800 долларов. Сначала Неверкевича приговорили к 7 годам лишения свободы, затем приговор смягчили. Ближайшие 6 лет он проведет за решеткой.

8 августа все в том же Минском областном суде был оглашен приговор верхушке Ошмянской таможни. На скамье подсудимых оказались 14 бывших сотрудника и два бизнесмена, которые передавали должностным лицам взятки за беспрепятственное прохождение через границу машин с цветами. Большинство фигурантов признали свою вину, кто-то выплатил в доход государства 160 тысяч долларов, кто-то 120. У многих будут конфискованы автомобили и деньги, например, у организатора группы, бывшего сотрудника таможни и бизнесмена Гарника Сарумянца — 1,8 миллионов долларов, найденных под ванной.

Суд Фрунзенского района Минска всю группу из 11 человек также признал виновной. Бывшие сотрудники таможни получили наказание в виде лишения свободы от 5 до 6 лет в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Одни из самых больших сроков получили фигуранты, чье дело рассматривал суд Партизанского района — от 5 до 15 лет. При вынесении наказания учитывалось признание вины, сотрудничество со следствием и погашения ущерба. Например, гособвинитель мог запросить для обвиняемого 10 лет лишения свободы, но родственники последнего тут же шли в банк и оплачивали ущерб. После предоставления квитанции прокурор уже был не так строг и просил суд приговорить сотрудника таможни уже не к 10 годам, а 6−7.

11 сентября суд Заводского района Минска приговорил семь бывших сотрудников отдела по борьбе с контрабандой к 5−6,5 годам лишения свободы.