Молдовский водитель на двое суток попал в капкан борисовской улицы

Молдовский водитель на двое суток попал в капкан борисовской улицы5
- 14.09.2017, 12:18
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Водителя подвел навигатор.
Водитель фуры из Молдовы загрузился в Докшицах и ехал на таможенный пост в Бобруйск через Борисов, где попал в настоящий капкан, свернув с асфальтового покрытия улицы Горького.
Как объяснил шофер, он доверился навигатору, который проложил маршрут в Залинейный район Борисова и далее на дорогу Р67 в Березино и Бобруйск, пишет ex-press.by.
Однако на улице Горького водитель увидел знак, запрещающий движения грузового транспорта, и свернул на улицу Батурина, чтобы по улице 10 лет БССР продолжить движение параллельно улице Горького.
Но улица Батурина и улица 10 лет БССР не заасфальтированы. Тяжело груженная фура прочно засела в песке как раз на перекрестке этих улиц и все попытки выбраться самостоятельно из песчаного капкана были безрезультатными.
На помощь водителю пришли жители близлежащих домов, но без тягача вытянуть фуру не оказалось возможным. Пришлось ночевать в кабине.
На следующий день приехал кто-то из соседских знакомых на погрузчике «Амкодор». Погрузчик вставал на дыбы, но сил у него было недостаточно, фура еще глубже увязла в грунте. Лишь к вечеру договорились с водителем самосвала МАЗ, который смог с помощью троса вызволить машину иностранца из песчаного плена.
Вероятно, молдовский водитель увезет из Борисова не самые лучшие воспоминания о неглавных улицах города, но будет тепло вспоминать жителей этих улиц, которые два дня бескорыстно выручали его из беды.