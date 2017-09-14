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Молдовский водитель на двое суток попал в капкан борисовской улицы

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  • 14.09.2017, 12:18
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Водитель в оранжевом жилете

Водителя подвел навигатор.

Водитель фуры из Молдовы загрузился в Докшицах и ехал на таможенный пост в Бобруйск через Борисов, где попал в настоящий капкан, свернув с асфальтового покрытия улицы Горького.

Как объяснил шофер, он доверился навигатору, который проложил маршрут в Залинейный район Борисова и далее на дорогу Р67 в Березино и Бобруйск, пишет ex-press.by.

Однако на улице Горького водитель увидел знак, запрещающий движения грузового транспорта, и свернул на улицу Батурина, чтобы по улице 10 лет БССР продолжить движение параллельно улице Горького.

Но улица Батурина и улица 10 лет БССР не заасфальтированы. Тяжело груженная фура прочно засела в песке как раз на перекрестке этих улиц и все попытки выбраться самостоятельно из песчаного капкана были безрезультатными.

На помощь водителю пришли жители близлежащих домов, но без тягача вытянуть фуру не оказалось возможным. Пришлось ночевать в кабине.

Жильцы из окрестных домов пришли на помощь.

На следующий день приехал кто-то из соседских знакомых на погрузчике «Амкодор». Погрузчик вставал на дыбы, но сил у него было недостаточно, фура еще глубже увязла в грунте. Лишь к вечеру договорились с водителем самосвала МАЗ, который смог с помощью троса вызволить машину иностранца из песчаного плена.

Вытащить фуру смог только МАЗ.

Вероятно, молдовский водитель увезет из Борисова не самые лучшие воспоминания о неглавных улицах города, но будет тепло вспоминать жителей этих улиц, которые два дня бескорыстно выручали его из беды.

Тот самый перекресток.

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