Гарри Погоняйло: Известно, кто стоит за похищением Гончара и Захаренко 8 14.09.2017, 12:31

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Гарри Погоняйло

При смене власти материалы с доказательствами быстро попадут в суд.

Дело «пропавших» следствием раскрыто, судьба жертв известна и местонахождение их тел установлено, говорит адвокат Гарри Погоняйло. Он имел доступ к материалам уголовного дела по исчезновению Виктора Гончара, Юрия Захаренко и других людей. Сегодня в передаче «Белсат» «Размова Калінкінай» адвокат называет имена исполнителя и хронологию событий, произошедших ровно 18 лет назад.

Бывший председатель Центризбиркома, известный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский исчезли ровно 18 лет назад, в сентябре 1999 года, перед тем в мае был похищен бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. До сих пор они не признаны погибшими, а только «пропавшими без вести» а Лукашенко говорил, что пропавших якобы видели, например, то ли в Германии, то ли в Украине.

На основании документов объединенного уголовного дела адвокат Гарри Погоняйло составил специальное обвинительное заключение. В нем в качестве подозреваемых были названы белорусский правитель Лукашенко и высокопоставленные силовики. В «Размове дня» со Светланой Калинкиной Гарри Погоняйло заявил:

«Преступления с похищениями этих людей на оперативном уровне раскрыты! И это не слухи или чьи-то мнения. Речь идет о конкретных документах с информацией, которая была официально добыта и зафиксирована. Например, рапорт начальника криминальной милиции и замглавы МВД Лопатика».

В этом рапорте описаны обстоятельства похищений, указаны те, кто это сделал, и где находятся тела пропавших. Согласно постановлению председателя КГБ, был даже задержан командир спецназа Дмитрий Павличенко, который давал объяснения. Гарри Погоняйло считает, что эти материалы с доказательствами не уничтожены, и при смене власти быстро попадут в суд:

«Дай Бог здоровья следователям!»